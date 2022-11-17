二十大精神 駱惠寧：一國兩制佔國家全局重要地位

二十大報告開啟由治及興局面

駱惠寧強調，面對國家新征程與香港新階段相交匯時代背景，香港應增強歷史主動，「奮進國家新征程，搶抓香港新機遇，不斷書寫自身發展和貢獻國家的新篇章」。他又提到，特區所有居民應自覺尊重和維護中國共產黨領導，以及自覺尊重和維護國家根本制度，堅定維護憲法和基本法確定的特區憲制秩序，推動香港「一國兩制」實踐沿着正確軌道前行。

駱惠寧稱，中聯辦將繼續支持行政長官和特區政府當好「香港的當家人」和「治理香港的第一責任人」，發揚二十大精神，特別是對「一國兩制」事業重大部署在港落地見效，以及為保持香港長期繁榮穩定。

分享會由特首李家超主持，約120人出席，包括司局長、行會成員、立法會議員等。李家超表示，要貫徹好二十大精神，堅持和完善「一國兩制」制度體系，堅持落實中央全面管治權和保障特區高度自治權；強化行政主導，提升特區全面治理能力和管治水平；發展經濟、改善民生、更好融入國家發展大局；落實「愛國者治港」原則等。