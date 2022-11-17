議員倡「愛國愛港」納公僕守則 要求首長級申報國籍 防雙重效忠問題

鄧炳強重申23條須立法

立法會昨日起一連3日辯論《施政報告》致謝動議，大致分為4個辯論環節，首個辯論環節圍繞「一國兩制」實施、國家安全、行政立法關係及公務員制度等政策範疇。保安局長鄧炳強表示，截至今年11月11日，共有234人涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被捕，當中有143人及5間公司被檢控。他重申，本港仍面對不同的國家安全風險，《基本法》23條立法既是憲制責任，亦有實際需要，政府一定會繼續積極推展立法。

公務員事務局常任秘書長梁卓文回應時重申，公務員事務局會積極落實《施政報告》內優化公務員管理的措施，公務員學院亦計劃在一年內推出「總體國家安全觀」的培訓項目。

對於《施政報告》提出更新《公務員守則》，擬刪走「政治中立」字眼，新民黨李梓敬表示支持，但批評當局不應改用「不偏不倚」字眼，建議以「愛國愛港」取而代之。選委會界別議員簡慧敏則認為，守則不應該簡單刪走「政治中立」字眼，建議加入要求公務員效忠政府的具體內容。

此外，工聯會黃國指出，現時政府沒有要求首長級公務員申報國籍，令人憂慮或出現雙重效忠問題，認為此屬於尊嚴及效忠問題。他建議政府強制首長級公務員申報國籍，部門首長則加入國籍要求，全面落實「愛國者治港」原則。

批施政報告無提政改

狄志遠促落實雙普選

新思維議員狄志遠則關注政制發展，批評《施政報告》「隻字不提」政制民主化，沒有提出時間表或路線圖，令人失望。狄志遠強調落實雙普選是特區政府的憲制責任，期望政府創造有利條件，以推動政制改革。他又透露稍後會提出議員議案討論政制發展。