港聞

港聞二

疫下網上賭博求助升 團體料世盃賭風更熾

【明報專訊】明愛展晴中心稱疫下涉網上賭博求助個案顯著上升，佔整體比例由2017年的3.18%升至去年的16.86%，料與市民多留家更易上網接觸賭博資訊有關。世界盃即將開鑼，中心料參與賭博人數會上升，提醒市民提防。

明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院過去兩年訪問11名賭博當事人、7名家屬及社工，發現網上賭博便捷門檻低且廣告充斥，令更多人接觸網上賭博。展晴中心服務使用者阿孝（化名）因疫情改變賭博習慣，在手機接觸網上賭博途徑，發現網上賭博平台優惠改而專門網上非法賭博，一年間輸掉30萬元，情緒更易失控，面對賭博失調、欠債壓力及與同住母親嚴重衝突，不想再受賭博問題影響生活，決心求助。

網上賭博門檻低 團體籲政府規範

明愛展晴中心收到涉網上賭博的新賭徒求助個案佔整體新個案比例，由2017年3.18%升至2021年16.86%。中心高級督導主任伍淑萍認為，過去兩年疫情市民多了留家，接觸網上賭博資訊機率增加，部分賭徒改為網上賭博，料因此令求助個案增加。伍稱，世界盃氣氛賽事熾熱，相信不少市民會相約朋友睇波賭波，料期間賭博人數上升。中心呼籲政府積極規範網上賭博，打擊非法賭博及借貸，並提醒市民提防世界盃期間社會易現熾熱賭博氣氛，賭博失調者和親友應及早求助戒賭輔導中心。

相關字詞﹕明愛展晴中心 網上賭博 賭博 世界盃

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