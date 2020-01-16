大東山爛頭營保育 修復看守者石屋 中大獲逾千萬資助 料2024年辦工作坊 培養公眾保育鄉郊

屬東南亞現存唯一具規模高地石屋建築群

建於1920年代的「爛頭營」位於大東山與二東山之間的山脊，有19座單層石屋、村民共用設施及山徑網絡，部分石屋有近百年歷史，面積約300至600呎不等。學院稱，100多年前西方宣教士來到香港傳教及創辦各種社會服務，由於不適應香港酷熱天氣及熱帶疾病，遂在高地建立營地避暑。

全由西方宣教士興建 百年間不斷轉手

學院表示，居民百年來一直維持營地運作和保養石屋，不過，近年大量遊人前往該處遠足及觀賞芒草，嚴重破壞及過度使用山徑，甚至侵犯居民私隱和破壞石屋。

中大建築學院項目研究員李敏婷說，很多人以為那些只是普通石屋，網上不少資訊亦有誤，事實上石屋均由宣教士興建，一百年來不間斷有人接手，目前部分石屋屬私人及教會，有人會在周末暫居。另一研究員何子偉稱，有遊客不懂尊重，會在屋頂搭建帳篷，故有需要教育公眾。

團隊居民共同參與 首階段明年展開

獲修復的爛頭營的看守者宿舍面積約330呎，原用作守護該處石屋及一帶環境。中大團隊與居民決定將石屋改造成保育研究支援站，延續看守使命。鍾宏亮表示，由於沒有車路直達，要用直升機吊運物資，修復工作包括增設廁所及加裝太陽能板，門外豎立牌介紹當地歷史，但不會以故事館形式運作。他說開放程度仍需與居民商討，因居民不希望成為旅遊景點。

修復及保育計劃由團隊與爛頭營居民共同構思，首階段在明年初展開，會蒐集爛頭營文獻紀錄，實地考察及在附近一帶做生態環境與遊客影響基線調查等，並就修復工作展開部門申請等程序，明年底修復看守者宿舍。最後階段會透過實地教育活動及數碼平台教育公眾，料2024年中開始。