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大東山爛頭營保育 修復看守者石屋 中大獲逾千萬資助 料2024年辦工作坊 培養公眾保育鄉郊

【明報專訊】中文大學建築學院獲「大嶼山保育基金」資助約1250萬元，修復及保育大東山「爛頭營」，為期3年。學院稱，爛頭營有19間石屋，是華南及東南亞現存唯一具規模及風格的高地石屋建築群，有獨特的歷史文化地位。計劃修復石屋之一的「看守者」宿舍改建成「保育研究支援站」，學院副教授鍾宏亮表示，料2024年中起舉辦工作坊及義工參與等公眾教育活動，並籌辦觀星、野外生態及歷史文化導賞等主題活動，培養公眾對鄉郊保育等意識。

屬東南亞現存唯一具規模高地石屋建築群

建於1920年代的「爛頭營」位於大東山與二東山之間的山脊，有19座單層石屋、村民共用設施及山徑網絡，部分石屋有近百年歷史，面積約300至600呎不等。學院稱，100多年前西方宣教士來到香港傳教及創辦各種社會服務，由於不適應香港酷熱天氣及熱帶疾病，遂在高地建立營地避暑。

全由西方宣教士興建 百年間不斷轉手

學院表示，居民百年來一直維持營地運作和保養石屋，不過，近年大量遊人前往該處遠足及觀賞芒草，嚴重破壞及過度使用山徑，甚至侵犯居民私隱和破壞石屋。

中大建築學院項目研究員李敏婷說，很多人以為那些只是普通石屋，網上不少資訊亦有誤，事實上石屋均由宣教士興建，一百年來不間斷有人接手，目前部分石屋屬私人及教會，有人會在周末暫居。另一研究員何子偉稱，有遊客不懂尊重，會在屋頂搭建帳篷，故有需要教育公眾。

團隊居民共同參與 首階段明年展開

獲修復的爛頭營的看守者宿舍面積約330呎，原用作守護該處石屋及一帶環境。中大團隊與居民決定將石屋改造成保育研究支援站，延續看守使命。鍾宏亮表示，由於沒有車路直達，要用直升機吊運物資，修復工作包括增設廁所及加裝太陽能板，門外豎立牌介紹當地歷史，但不會以故事館形式運作。他說開放程度仍需與居民商討，因居民不希望成為旅遊景點。

修復及保育計劃由團隊與爛頭營居民共同構思，首階段在明年初展開，會蒐集爛頭營文獻紀錄，實地考察及在附近一帶做生態環境與遊客影響基線調查等，並就修復工作展開部門申請等程序，明年底修復看守者宿舍。最後階段會透過實地教育活動及數碼平台教育公眾，料2024年中開始。

相關字詞﹕保育 爛頭營 大東山 大嶼山保育基金 中文大學

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