趁智障姨仔熟睡摸下體 地盤工認非禮囚半年

事主向社工揭發 母姊斥「破壞家庭」

辯方引述背景報告稱，代號S.W.H.的被告生於廣州，其後來港生活，父母早年離異，被告與太太在2014年結婚，育有一名7歲兒子，太太得知本案後，曾兩度流產，被告除對太太深感抱歉，亦後悔對小姨做出此等行為。

事主的創傷報告指出，事主的姊姊及母親責備她破壞家庭，又斥事主應將事件告知家人免卻報警，而非社工。此外，事主其後搬到院舍居住，惟難以適應環境，她渴望與家人團聚。

案情指出，2022年4月27日凌晨，事主在睡房睡覺期間聽到嘈吵聲，隨即看到被告壓在其身上，並隔着事主的內褲，用右手摸其陰部，事主感不適及拒絕，被告遂停止，並離開房間。事主當日到服務中心工作時，把事情告訴一名社工，其後報警處理。被告於5月3日被捕，警誡下稱沒有進入事主的睡房及侵犯她，惟他在兩天後的錄影會面中承認犯案。

【案件編號：WKCC 1268/22】