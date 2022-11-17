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港聞二

聘刷單員高薪招徠 詐騙集團56人落網

【明報專訊】東九龍總區刑事總部聯同澳門司警於上周三（9日）至前日展開代號「傲陽」行動，搗破一個網上求職騙案集團，拘捕56人，部分有黑社會背景。他們涉共131宗同類騙案，涉騙款約700萬元。

本港警方拘捕34男12女，年齡介乎18至60歲，涉嫌以欺騙手段取得財產、串謀詐騙及洗黑錢，當中40人為傀儡戶口持有人，3人為集團骨幹，主要負責招募刷單員及操控傀儡戶口持有人。調查顯示集團共清洗逾2億元的犯罪得益。

稱可獲佣兩成 最大單案損失56萬

警方指去年7月至今年9月，集團涉嫌在港干犯83宗求職騙案，騙取逾500萬元，單一個案損失金額由2000元至56萬元不等。騙徒會使用通訊軟件，甚或國際知名的求職網站刊登招聘「刷單員」的廣告，以零經驗、高薪厚職等招徠，要求受聘人進行買賣以營造提升網店銷量的效果。騙徒聲稱只要將指定貨品加至真實網購平台，或由騙徒製作的假網站內的購物車，經截圖作實及將款項存入指定銀行戶口，便可賺取8%至20%佣金。

東九龍總區重案組總督察許諾表示，損失最大的一宗案件於今年8月發生，24歲事主透過網上求職平台應徵，按騙徒指示在平台多次買賣名牌貨，先獲數十元回佣，其後再多付約56萬元買賣商品9次，對方以「刷單過程出現問題，暫未能提取現金」為由拒絕歸還款項，事主及後始知被騙，報警求助。

兩地行騙手法類似 港澳警揭同集團操控

澳門今年1至9月錄得48宗手法相似的騙案，涉款約253萬元。據情報交流及調查，發現兩地案件使用的電話號碼等都相同，因此相信由同一集團操控。澳門司警拘捕10名男子，涉嫌提供或售賣銀行戶口洗黑錢。

人力資源管理學會會長孔于人呼籲市民要提防「三高」即高薪厚職、高彈性工作安排、高金額投入，以及「兩低」即低經驗、低學歷要求的招聘廣告。

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