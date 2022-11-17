中大研外牆工作機械人 冀減工傷意外

外牆高空工作線控機械人由中大機械與自動化工程學系副教授劉達銘及其研究團隊研發，機械臂能像工人一樣在外牆抹窗及滾漆等；機械臂放置在1.3米乘1.4米、深0.6米的方形鐵架內，而大廈外牆四角會設置鋼纜支架，連接方形鐵架的4個角位，再經地面人員透過電腦控制機械人全方位移動。

機械臂秒速半米 可編程自主規劃路徑

學院表示，纜索機械能覆蓋大範圍工作空間，而機械臂最快可以每秒0.5米速度移動，能靈活做出複雜動作，即使是凹凸不平的表面亦能工作，最多可設置兩支機械臂。該機械人系統更可讓機械人根據編程，自主規劃路徑以完成任務。

研究項目於2019年開始，研究團隊最近將該機械人系統安裝於中大校園教研樓一座外牆作測試及示範。劉達銘表示，目前正改良其自動性及流暢度，令機械人可以「落到地」，廣泛應用在不同工作需要，例如外牆檢測、搭棚及小型的修補工程，減少工人傷亡的意外。

研究項目獲創新及科技基金，以及俊和建築控股有限公司資助合共約260萬元，俊和已申請專利，並擬於建築工地使用。俊和主席李家粦表示，機械人配置了水槍，可檢驗大廈外牆有否漏水，認為研究最重要是解決了安全問題，亦可紓緩勞動力不足。