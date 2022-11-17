港聞

港聞二

黃碼放寬範圍改 戲院溜冰場續禁

【明報專訊】本港今日（17日）起進一步放寬社交距離措施，將博物館、髮型屋等改列為「疫苗通行證」被動查核處所，變相持「黃碼」者可進入。不過，醫務衛生局上周公布新安排時，原擬將非飲食場次的電影院、不准除口罩的溜冰場同列為被動查核處所，惟昨日深夜發稿稱，「為便利市民識別及避免實際操作時產生混淆」，持「黃碼」者繼續禁止進入所有戲院及溜冰場。

醫衛局：便利識別 免操作現混淆

本港疫情方面，昨日新增6656宗新冠陽性個案，其中6139宗屬本地陽性個案，其餘517宗為輸入個案。Omicron變異病毒株新亞系方面，本港昨日再錄19宗本地個案，包括10宗BQ.1.1及9宗XBB個案。本港自上月21日首度發現BQ.1.1本地個案後，隨後相關變異病毒株單日新增本地個案維持單位數，而昨日新增的個案中，有3人居於屯門，兩人居於觀塘，其餘患者分佈於西貢、沙田等地區，當中有9人已打3針，1人已打兩針。本港至今累計錄得79宗BQ.1.1個案，當中45宗為本地個案。至於昨日新增的9宗XBB本地個案中，則有3人居於荃灣，各有兩人居於大埔及葵青，其餘兩人分別居於油尖旺區及北區。

死亡個案方面，昨日再多8人離世，其中7人於公立醫院離世，涉2男5女，年齡介乎58至97歲，其中一人來自院舍；公眾殮房亦呈報一宗死亡個案，死者為曾接種一針新冠疫苗的90歲老翁，於上周日（6日）病歿。

BQ.1.1新增10宗 XBB增9宗

另外，衛生防護中心公布一名居於深水埗區、感染類鼻疽的91歲老翁於本周一（14日）病逝。該患者有高血壓、缺血性心臟病等長期病患，認為他是因為急性疾病而離世，死因與類鼻疽沒有關係；截至昨日，本港今年合共錄得36宗人類感染類鼻疽個案，其中24人已出院，兩人仍然留醫，10人已離世。

明報記者

（新冠疫情）

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