六旬漢血管瘤撕裂 瑪麗醫生：做手術唯一生機 轉院廣華拒收 專家：死路一條

死者為蔡志德（終年67歲）。病理科醫生黃德肇昨日稱，事主出現動脈粥樣硬化後，其血管腫瘤撕裂，導致急性心肌梗塞。

病理科醫生：引發急性心肌梗塞亡

瑪麗醫院外科顧問醫生黃昭灼供稱，事主於2019年3月26日早上送抵瑪麗醫院時血管瘤爆破，情况危殆，做微創支架復修手術後，一度留醫深切治療部，其後事主的大腸壞死，切除過後仍然危殆，延至4月3日離世。

黃昭灼稱，做手術是唯一拯救病人的方法，跨聯網醫院接收病人亦常見，強調「唔轉院得一個選擇，百分之一百會過身」，因此院方盡力接收。然而，轉院期間病人或有心臟停頓的風險，院方須向家屬交代清楚。

指事主曾回復心跳生命力強 有能力應收

中文大學講座教授、血管外科專家劉潤皇稱，事主年輕，除高血壓外沒有其他病，心臟停頓仍能回復心跳，甚至能轉到瑪麗醫院完成手術，形容其生命力強。再者，仁濟醫院沒有血管外科及相關設備，相信他們「都幾無助」，劉認為廣華醫院應接收事主，並指在外國的醫院而言，「如果有能力做得到但又refuse（拒絕）」，在法律及道德上亦有風險。

醫局：轉院有利弊 專家：有咩衰過死？

醫管局代表問劉，運送病人並非只有好結果，是否因為要衡量當中的利弊，才會訂立相關指引，劉同意，但反問：「唔transfer（轉院）係死路一條，有咩衰得過死？」劉續稱，根據指引，病人轉院期間出事，刑責在於提出轉院的醫院，既然廣華有專家，且車程只是10分鐘，反問「點解唔收」。反之，瑪麗仍願意接收事主，形容這決定「做得幾noble（高尚）」。

醫管局代表解釋，根據早前證供，連同召喚救護車、安排病人上車等需時45分鐘。研訊今續。

【案件編號：CCDI 272/19】

明報記者

（死因聆訊）