仁安、中大醫院 開錯藥遲呈報

衛生署昨日公布，今年第三季錄得3宗私院涉「可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物」的重要風險事件，其中兩宗涉延遲呈報。首宗事件涉及一名45歲男病人，中大醫院回覆查詢時交代，該病人今年7月接受通淚管程序前，獲處方會導致其過敏的麻醉藥，相關醫生事前得悉病人過敏史。

另一事件則為仁安醫院涉錯誤處方抗生素予曾有過敏史的29歲女病人，本報向該院查詢，截稿前未有回覆。

中大醫院另涉第三宗重要風險事件

中大醫院亦涉第三宗重要風險事件，病人為67歲男子，院方回覆稱該癌症病人今年9月做化療時，遭錯誤調校輸注機輸藥速度，院方事後已迅速按機制主動呈報衛生署，翌日向署方交代詳情。院方補充，兩宗事故所涉病人均無出現過敏反應，毋須使用強心針。

根據《私家醫院實務守則》，醫院須在識別須通報事件後24小時內通知衛生署長，4星期內提交詳細報告。衛生署回覆稱，有關醫院均已提交調查報告，署方審視資料後並無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面，違反《私營醫療機構條例》或相關實務守則適用的要求而導致事件，而有關醫院均已採取改善措施。本報另向署方查詢兩間醫院延遲多久呈報，截稿前未有回覆。