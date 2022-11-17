螺旋槳擊斃乘客罪成 駕船商人求情稱廿年朋友

【明報專訊】男商人2019年10月在西貢大浪灣駕駛超載的快艇出海，開船掉頭時，螺旋槳擊中海上的52歲女乘客，女子背部重創不治。商人否認「危及他人在海上的安全」罪受審，昨在區域法院被裁定罪成，還押至11月25日判刑。辯方求情時稱，被告與死者是相識廿年的朋友，被告須為事件背負一生一世的責任。法官葉佐文聽畢表示，同情被告有切膚之痛，「咁樣情况嘅人踏入法庭，我都有啲嘆息」。
官同情 指情急犯大錯非故意
被告董波（現年56歲）報稱商人，翻查資料，案發時他是大灣區聚變力量控股有限公司執行董事。董早前承認一項「違反條件及限制」罪和5項「煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警員」罪，昨日另被裁定一項「危及他人在海上的安全」罪成。
葉官裁決時指出，被告案發時關掉船的引擎，當浪潮變大，被告重新啟動引擎駛離沙灘，導致事主洪小媛被螺旋槳擊中。葉官表示，根據被告在錄影會面的說法，他重新啟動引擎時已知悉事主不在船上，裁定被告的作為危及死者安全，「危及他人在海上的安全」罪成。
辯方求情指，被告與「女友」育有兩名子女，事後承受強烈罪疚感，事件對被告和死者而言都是悲劇。葉官聽畢表示，本案牽涉人命，形容被告在緊急情况下干犯嚴重錯誤，但同意被告不是壞人，非存心犯案。
瞞超載「免小朋友遭二次傷害」
官：係咪要讚賞一番？
至於誤導警員控罪，辯方稱被告要求「妻子」等乘客隱瞞超載其子女的5名同學，初衷是不想小朋友向警方陳述事故，遭受二次傷害。葉官隨即質疑，被告行為無異於妨礙司法公正，「佢自己講大話都算，仲教人講大話，我係咪技術性罰佢之餘，仲要讚賞佢一番？」