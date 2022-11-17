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與男學生手淫口交 已婚男教師認7罪

【明報專訊】47歲已婚男教師涉於2019至2020年，七度在校內及私家車內，與當時13至14歲的男學生互相手淫及口交，被控8項「與16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。被告昨於區域法院承認其中7項控罪，餘下1項存檔法庭。案件押後至12月14日求情及判刑，以待索取被告精神科、心理、背景及受害者創傷報告，其間被告還押。

還押下月判刑 妻女已移民

被告彭皓峯（47歲）被控8項「與16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。根據控罪，被告於2019年12月2日至2020年11月22日間，分別在大埔某學校的設計與科技工場及化妝間，以及大埔停車場、科學園停車場的一輛私家車上，與或向當時13至14歲的男童X作出嚴重猥褻行為。

庭上透露被告已婚，與妻子育有兩名各11歲及13歲的女兒，妻女今年9月已移居加拿大。

被告承認案情所指，案發時他是全職中學教師，男童X是他的學生。某日課後約下午5時，被告在校內的設計與科技工場，叫當時13歲、就讀中一的X坐下，並在X的前方跪下，拉開對方褲鏈及脫下其內褲，為X手淫及口交，約30分鐘後，X在被告口中射精。X最初在好奇心驅使下同意與被告進行上述行為，被告亦答應X，如X不喜歡便不會再做。

男童姊揭性對話通知校方 報警處理

其後被告與X多次在課後或假日出外吃午飯和看電影，由被告駕車到停車場，在車內與X擁抱接吻、互相口交和手淫。2020年11月21日，X的姐姐看到被告與X的WhatsApp對話，發現內容與性話題和性器官有關。同月23日，X的姐姐向X的學校報告事件，最終報警處理。被告翌日被捕，在警誡會面中承認曾與X手淫及口交。

【案件編號：DCCC 1092/21】

相關字詞﹕區域法院 男教師 與16歲以下兒童作出猥褻行為罪 非禮學生

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