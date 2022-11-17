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被問高球場爭議 李家超：應尊重上屆決定

【明報專訊】特首李家超接受網媒「香港01」訪問時，被問到粉嶺高球場收地建屋爭議，他認為社會在這方面有不同看法，他不希望提升矛盾，冀能以「求同存異」及「最大公約數」解決問題。李又指，香港常被詬病「議而不決，決而不行」，「但無論這個決定是上屆政府還是現屆政府所作出，只要經過正常程序，包括有討論，有諮詢，再經過全面考慮的決定，而且沒有違背我的施政理念，應該尊重上屆政府決定，按照既定程序處理」。

李家超上月發表《施政報告》時提出重奪土地供應主導權，他在訪問中重申，現實是香港不夠地，需要不斷造地；又指每屆政府都很努力處理土地房屋問題，但「的確有一段時間沒有怎麼造地」。他強調，不是在評論任何政策或者說法的對與錯，而是陳述香港必須造地才能持續發展的現實，「所以希望能夠建立土地儲備，當我想推動某些方面的產業發展，或者照顧某方面利益的時候，我就不需要因為我根本就沒有土地而受到限制」。

用政策法律收地否 李：有需要一定用

至於日後會否透過政策和法律「重奪土地供應主導權」，例如處理丁權問題、行使《收回土地條例》，李家超指前者按《基本法》行事，後者「不需要質疑政府立場」，因為「有需要的話政府一定會用」，「問題是政府有權，但什麼時候用、適不適合用，要由當屆政府作出決定」。

相關字詞﹕粉嶺高球場 李家超

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