被問高球場爭議 李家超：應尊重上屆決定

李家超上月發表《施政報告》時提出重奪土地供應主導權，他在訪問中重申，現實是香港不夠地，需要不斷造地；又指每屆政府都很努力處理土地房屋問題，但「的確有一段時間沒有怎麼造地」。他強調，不是在評論任何政策或者說法的對與錯，而是陳述香港必須造地才能持續發展的現實，「所以希望能夠建立土地儲備，當我想推動某些方面的產業發展，或者照顧某方面利益的時候，我就不需要因為我根本就沒有土地而受到限制」。

用政策法律收地否 李：有需要一定用

至於日後會否透過政策和法律「重奪土地供應主導權」，例如處理丁權問題、行使《收回土地條例》，李家超指前者按《基本法》行事，後者「不需要質疑政府立場」，因為「有需要的話政府一定會用」，「問題是政府有權，但什麼時候用、適不適合用，要由當屆政府作出決定」。