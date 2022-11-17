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港聞二

相連地段降強拍門檻 本研社質疑助發展商拔釘

【明報專訊】新一份《施政報告》公布降低強拍門檻，以加快舊樓重建。發展局昨在提交立法會的文件建議，將樓齡達50年或以上、但少於70年的私樓門檻，由80%業權降至70%；樓齡達70年或以上，門檻降至60%；同時將為涉及多個相連地段的強拍申請提供更多彈性。局方又預計，明年下半年向立法會提交修訂條例草案，同時將設立專責辦事處，協助受影響業主了解權益。本土研究社質疑，政府此舉如同為發展商開路，側重大業主權益，令小業主議價能力愈來愈低。

設專責辦事處助業主了解權益

發展局表示，自舊樓強拍條例1999年6月實施至今年9月，土地審裁處接獲421宗強拍申請，其中170宗獲發強拍令。發展局稱，截至2020年，樓齡達70年或以上的私人樓宇約有1000幢，佔私樓總數的2.3%，亦佔樓齡達50年或以上私樓總數的12%，故建議將樓齡達50年或以上私樓的強拍申請門檻 ，降至不少於70%業權；樓齡達70年或以上的私樓，門檻降至不少於60%業權。

准平均計算地段業權百分比

局方又建議，為涉及多個相連地段的強拍申請提供更多彈性，包括容許平均計算相連地段的業權百分比，並建議容許申請人在同一宗強拍申請中的相連地段，不論該地段的建築物是否有共用樓梯連接，亦可採用「平均份數安排」；同時若申請涵蓋多個相連地段，但地段的建築物無共用樓梯連接，將要求申請人在申請內每一個相連地段所擁有的業權，均不少於60%。

此外，發展局建議在政府內部設立專責辦事處，在強拍的不同階段提供一站式支援服務，以提供適切服務。

本土研究社成員黃肇鴻認為，政府此舉引入「攤分鄰近樓宇業權」新概念，修例容許地段相連鄰近而毋須有共同樓梯，意味即使發展商未能收購足夠七成業權，但超過六成業權的舊樓，只要其「申請強拍範圍內」所有平均業權分數在「加權」後整體達七成或上，就能「拔釘」，變相令小業主議價能力更低。

相關字詞﹕本土研究社 發展局

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