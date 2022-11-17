洪水橋元朗建多層工廈 棕地業者嘆慢 車房東主：交地兩年後才落成難接軌

5幅用地供72萬平方米建築面積

立法會發展事務委員下周二將討論興建多層工廈事宜。發展局文件指出，政府將於洪水橋／厦村新發展區鄰近港深西部公路的兩幅地建多層工廈，面積分別為5.3及2.7公頃。另外3幅位於元朗工業邨（元朗創新園）的用地，面積介乎1至1.4公頃，最快可於明年開展有關項目。局方預計最快2023/24年度完成用地的地盤平整工程。局方又指，重新規劃屯門西及進行龍鼓灘填海工程後，將研究可否預留用地以設置多層工廈。

首5至10年相若棕地市價出租

文件又指，5幅用地主要預留予物流業界、汽車服務及維修業界，將提供72萬平方米建築面積（floor space），同時預計多層工廈將在最初5至10年內，以相若棕地的市場價格租予棕地作業者，以供需遷置者過渡。

捷興車房正是面臨收地的棕地作業者之一。負責人陳鋆霖指，車房位於新慶村，並最遲須於2025年搬遷。他稱，早前曾於發展局長甯漢豪會面，並引述甯指，首批多層工廈最快於2027年推出，並坦承未能與部分棕地作業者接軌。陳對於政府安排感不滿及失望，他認為政府若要清除棕地作業，亦應給予業界方向營運，但目前看不到政府提供有用的措施協助他們。他續說，現時只能靠自己物色新用地以作搬遷，惟多個發展局面臨收地，令租金持續上升，至今對物色新地點仍未有頭緒。

議員指未顧不宜「上樓」行業 籲助覓地

民建聯立法會議員劉國勳歡迎上述建議，惟認為政府未提出安置不適合「上樓」的棕地業務，如儲存大型機器、建築材料，水泥廠及𠝹木廠等業界。他建議政府在洪水橋／厦村及元朗南新發展區預留用地，並設立工作小組協助他們另覓用地遷置。

劉又指，預計未來四五年政府將收回400公頃土地，當中大部分是棕地，認為當前安置面積與需求有差距，難以滿足全部經營者。他期望政府進一步披露工廈的安置及分配機制，以及工廈租金安排，讓不同行業的棕地經營者了解詳情。