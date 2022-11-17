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中環集會襲警助逃暴動 兩青年囚45月

【明報專訊】學生組織「學生歷量」2019年12月22日在中環舉行集會，一名男生涉腳踢高級督察的腰背，他被制服時遭另一男生試圖拉走。兩人分別承認襲警及協助罪犯罪，否認暴動罪，經審訊後被裁定罪成，兩人還押至昨日在區域法院求情及判刑。暫委法官葉啓亮指出，其中一人的行為等同「搶犯」，更令暴力升級，造成「漣漪效應」；另一人襲警則會引起他人效法，亦認為兩人暴動同時干犯其他罪行是加刑因素，判囚45個月。

一僱主願被告出獄後再聘用

兩名被告陸家裕和蕭子峰現年23歲，陸在都會大學畢業後任職物流管理員，其後離職；蕭任職調酒師。辯方求情稱，兩名被告在學時參加少年警訊，參與義工活動，樂於助人，亦希望向受傷警員致歉；兩人為中學同學，結伴參與和平集會，蕭子峰突然被制服，陸家裕出於自然反應拉走朋友，沒有使用其他暴力，案情較輕。

辯方續稱，蕭子峰的女友撰求情信形容他樂於助人，曾主動揹行動不便的長者上樓梯；其僱主形容蕭勤奮積極，願意在他出獄後再次聘用他。

葉官判刑時指出，本案源於一個獲發不反對通知書的集會，後來突然演變成暴力，而兩被告並非主導角色，僅一時衝動犯案，且暴動規模較小，兩人僅參與兩分鐘；示威者僅投擲空膠樽，沒有擲磚頭或汽油彈等，故以43個月為量刑起點，另考慮兩人同時干犯協助罪犯及襲警罪，加刑兩個月。

至於陸家裕承認的協助罪犯罪，葉官認為其行為令蕭子峰得以逃脫，9天後才被捕，但接納他無預謀犯案，判囚9星期；而承認襲警罪的蕭子峰在腳踢警員前，已有其他人襲警，蕭令情况加劇，但考慮到襲擊程度相對輕，判囚9星期。兩人所有控罪同期執行，共囚45個月。

【案件編號：DCCC 665、667/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 搶犯 暴動罪 愛丁堡廣場 反修例事件

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