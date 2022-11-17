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遭車撞14歲「濰仔」仍危殆 師生摺逾2000紙鶴「集氣」

【明報專訊】14歲少年「濰仔」彭利濰上周一（7日）在元朗青山公路屏山段近灰沙圍捱車撞，重傷昏迷逾一周，至昨日仍情况危殆。他就讀的元朗公立中學，師生於壁報板留下打氣字句，並手摺逾2000隻紙鶴「集氣」。濰仔父母昨到學校接收紙鶴及閱讀便條時不禁落淚，彭母感慨道「點解個個小朋友都可以返學，阿仔就瞓喺醫院」、「如果我個仔都可以咁就好喇」。

同學：仲有場辯論等你打

彭母昨表示，兒子仍然昏迷，盆骨碎裂，醫生曾表示其傷處附近有腸、神經等，「隨時死得人」，濰仔將於周五再接受手術。

與濰仔同讀中三C班的「南瓜」形容濰仔性格文靜，「可能自己會坐一邊，但有時都會行埋一齊玩」，亦有參與中文辯論活動。鄭同學稱「希望佢可以快啲醒番，同我哋返校園，一齊返學一齊玩」。倪同學則說，師生近日摺了超過2000隻紙鶴為濰仔「集氣」，「大家喺度等緊你」、「仲有場辯論等你打」。

校長余國健除寫下心意便條，亦向彭的父母補發獎狀，鼓勵濰仔上學年獲得「生活與社會」學科年級第一，稱對意外感到傷心，希望濰仔早日康復。彭母稱，兒子熱愛中史、時事，到醫院探望時會向他細訴生活事及美國中期選舉等新聞。

母憂子醒後亦需物理治療 斥司機冷血

她透露，76歲的丈夫已退休，一家靠積蓄生活，預計即使兒子蘇醒，亦可能要做物理治療，對未來感到擔憂。她原本打算待兒子長大後再外出工作，以圓他想坐飛機到海外博物館的願望。彭母又批評涉案司機不顧而去，更燒車滅迹，行為可惡及冷血。

上周一晚，濰仔遭駛往屯門方向行駛的私家車撞倒重傷昏迷，司機不顧而去。涉事車輛其後在屯門黃崗圍路遭焚毁。警方以危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害及縱火拘捕43歲馮姓男車主，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。據悉，事發時駕車者另有其人，警方正追緝涉案司機。

相關字詞﹕灰沙圍 交通意外

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