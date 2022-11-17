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高院法官金貝理提早退休 上級法院數次批犯錯 包括「僭越陪審團功能」

【明報專訊】高院原訟庭法官金貝理（CAMPBELL-MOFFAT）先後被上訴庭和終審庭批評犯錯，包括僭越陪審團功能，並批准一名販毒案被告保釋離港，導致「公義受挫」。司法機構回覆查詢表示，金貝理今年8月初通知終審法院首席法官張舉能，她將於2023年8月提早退休。翻查資料，上訴庭今年7月底處理多宗由金貝理原審的案件，上訴庭法官薛偉成直指金貝理不應該取代陪審團的角色。

曾有陪審員質疑金貝理決定

現年約66歲的金貝理昨早於原訟庭審理一宗販毒案被告的推翻認罪申請。據本報統計，她今年審理過的4宗案件，被上級法院批評（見表）。今年7月至11月間，律政司將其中3宗機場販毒案交予上訴庭和終審庭審理，金貝理被裁定法律上犯錯。

針對其中兩案，上訴庭7月底開庭審理，至10月底頒下判辭，指金貝理僭越陪審團功能，有損公眾對法治的信心。審訊途中，有陪審員質疑金貝理的決定，並詢問可否向傳媒披露案情。上訴庭在判辭指出，公眾可能覺得法官以武斷的方式審案，不幸揭露了行使司法權力的不光彩一面。

至於另一宗販毒案，金貝理裁定被告的手機對話不可呈堂，並批准辯方永久終止聆訊，被告獲准保釋等候上訴後離港。終院本周一（14日）在判辭表示，金貝理錯誤作出呈堂性及終止聆訊的裁決，被告在可能定罪之下離港，不符公眾利益。

有大狀指金貝理有人情味 是行內「好人」

金貝理於1956年在英國出生，2013年獲委任為資深大律師，2016年出任原訟庭法官。有不願具名的大律師表示，金貝理私人執業時擅長刑事訴訟，抗辯能力和法律知識不錯。該大律師又形容，金貝理擔任法官時頗有人情味，是行內的「好人」，相信她處理部分案件的手法太「肉酸」，招致上級法院的批評。

翻查資料，不少司法人員曾被上級法院指正錯誤及推翻判決，例如於2014年7月，時任裁判官黃汝榮無故撤銷藏毒案被告的保釋；時任高院暫委法官司徒冕狠批黃濫權，決定無理及令司法機構蒙羞。另於本月，高院法官張慧玲處理「限營業令」上訴案，表示時任裁判官杜浩成的處理方法令人覺得「咄咄逼人」，致被告未獲公平審訊。

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