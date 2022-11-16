綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世

當年被指香港主謀 鍾志能：父奉命行事

鍾志能當年有份參與該綁架案，他其後在台灣被捕及入獄。鍾志能接受中央社訪問時表示，出獄後與父親在越南胡志明市見面，一起生活約3年。被問到父親對事件有何感想時，他稱「父親沒有太多想法和感想，只覺得（在海外）很寂寞」。鍾志能說父親並非綁架案的主謀，只是奉命行事，但未有具體說明內情，鍾志能也不願談太多，只說人生已經歷太多，自己也受到法律制裁。

1934年出生的王德輝是香港著名富商，1960年與妻子龔如心創立華懋集團，並一直執掌主席一職。王先後兩次遭綁架，首次發生於1983年4月，龔如心依綁匪指示繳付1100萬美元贖金，王其後獲釋。於1990年4月10日王德輝上班途中再次被綁架，龔支付6000萬美元贖金，但綁匪食言沒有釋放王德輝，王自此下落不明。

其後，12名涉及王德輝綁架案嫌犯在港、台相繼被捕，分別被判處5年至無期徒刑不等，有人供稱為逃避追捕，早於1990年4月13日把王推落公海，當時有報道稱鍾維政是香港主謀。香港高等法院1999年宣布王德輝在法律上已死亡。