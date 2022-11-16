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綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世

【明報專訊】香港富商王德輝於1990年被綁架，轟動全港，疑犯之一是退休警署警長鍾維政。中央社昨日報道，鍾維政兩年前已於泰國去世，終年85歲。報道引述鍾維政的兒子鍾志能稱，父親當年先逃往廣東省潮州，再轉赴廣西，經陸路進入越南居住約3年，其後再居留泰國清萊，改名換姓並取得當地護照。

當年被指香港主謀 鍾志能：父奉命行事

鍾志能當年有份參與該綁架案，他其後在台灣被捕及入獄。鍾志能接受中央社訪問時表示，出獄後與父親在越南胡志明市見面，一起生活約3年。被問到父親對事件有何感想時，他稱「父親沒有太多想法和感想，只覺得（在海外）很寂寞」。鍾志能說父親並非綁架案的主謀，只是奉命行事，但未有具體說明內情，鍾志能也不願談太多，只說人生已經歷太多，自己也受到法律制裁。

1934年出生的王德輝是香港著名富商，1960年與妻子龔如心創立華懋集團，並一直執掌主席一職。王先後兩次遭綁架，首次發生於1983年4月，龔如心依綁匪指示繳付1100萬美元贖金，王其後獲釋。於1990年4月10日王德輝上班途中再次被綁架，龔支付6000萬美元贖金，但綁匪食言沒有釋放王德輝，王自此下落不明。

其後，12名涉及王德輝綁架案嫌犯在港、台相繼被捕，分別被判處5年至無期徒刑不等，有人供稱為逃避追捕，早於1990年4月13日把王推落公海，當時有報道稱鍾維政是香港主謀。香港高等法院1999年宣布王德輝在法律上已死亡。

相關字詞﹕綁架 龔如心 王德輝

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