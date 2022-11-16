涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪

指身體檢查為由

事主：被告稱「信我，我是醫生」

事主X以菲律賓語作供不時哽咽。她稱，2018年9月受僱於被告。事主曾簽了一份文件，列明外傭的工作，包括照顧老人家及為其按摩。X指她理解因為被告的健康情况，需要為他按摩下肢。

2018年9月11日，X按被告要求進入其睡房，被告曾問X有否不適，X表示沒有。X曾問發生何事，但被告僅回應「相信我，我是醫生」，並指示X坐在牀上。X指原本感到奇怪，但被告取出聽診器，故以為被告為她檢查身體，遂按指示躺下。被告拉高X的上衣，及解開其胸圍。X形容當時感尷尬及害怕，故閉上眼，被告其後雙手打圈摸其胸部，並用手指揉其乳頭。聆訊今續。

另外，辯方昨早提出終止聆訊，指事主發給外傭組織的涉案片段並非原片，且片段容量太大，無法傳送完整片段；另醫療報告顯示，被告患認知障礙症等，身體狀况欠佳。控方則認為辯方可盤問證人，由法庭裁定是否信納證供。裁判官王證瑜聽取陳辭後，拒絕終止聆訊申請。

【案件編號：ESCC 997/22】