涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪

【明報專訊】八旬英籍醫生涉於2018年在壽山村道住所內非禮菲律賓籍家傭，被裁定兩項非禮罪成，判囚30個月，其後上訴得直，案件發還重審，昨在東區裁判法院開審，被告現被改控3項非禮罪。事主X供稱，被告以身體檢查為由帶她入睡房，更說過「相信我，我是醫生（Trust me, I am a doctor）」，被告其後摸事主的胸部，並用手指揉其乳頭。經修訂後控罪指被告Brian Drew Apthorp（現年84歲）於2018年9月11日、2019年4月4日，以及2018年11月尾至12月頭某日在住所非禮X。
指身體檢查為由
事主：被告稱「信我，我是醫生」
事主X以菲律賓語作供不時哽咽。她稱，2018年9月受僱於被告。事主曾簽了一份文件，列明外傭的工作，包括照顧老人家及為其按摩。X指她理解因為被告的健康情况，需要為他按摩下肢。
2018年9月11日，X按被告要求進入其睡房，被告曾問X有否不適，X表示沒有。X曾問發生何事，但被告僅回應「相信我，我是醫生」，並指示X坐在牀上。X指原本感到奇怪，但被告取出聽診器，故以為被告為她檢查身體，遂按指示躺下。被告拉高X的上衣，及解開其胸圍。X形容當時感尷尬及害怕，故閉上眼，被告其後雙手打圈摸其胸部，並用手指揉其乳頭。聆訊今續。
另外，辯方昨早提出終止聆訊，指事主發給外傭組織的涉案片段並非原片，且片段容量太大，無法傳送完整片段；另醫療報告顯示，被告患認知障礙症等，身體狀况欠佳。控方則認為辯方可盤問證人，由法庭裁定是否信納證供。裁判官王證瑜聽取陳辭後，拒絕終止聆訊申請。