涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查

傀儡戶口增調查難度 相關刑事案升兩倍

警方數字顯示，涉及「洗黑錢」案件去年865宗，較前年的1090宗下跌逾兩成；而今年首兩季只有364宗。專隊副指揮官鄒祥有表示，案件有下跌趨勢，惟複雜性增加，主因之一是被捕人使用更多傀儡戶口，涉傀儡戶口的刑事案件由前年760宗上升至去年2220宗，升幅近兩倍。他指一個集團一般有多於10個人提供傀儡戶口，每人有兩三個，累計有逾30個戶口洗黑錢，追查資金流向難度大增。

至於涉及虛擬資產案件，鄢曉宇指今年有多宗加密貨幣投資騙案，包括誘騙事主參與投資或定期存款計劃等，部分甚至開設虛假網站增加說服力。她稱，若案件涉外地加密貨幣錢包，警方會直接與境外加密平台或執法機構聯絡；又稱正與本地大學研發軟件，加強分析調查能力。

開戶毋須登記涉境外資金 加密幣騙案增

上月成立的專隊有25名具調查經驗的成員，當中有人曾修讀法律課程，及擁有註冊會計師或核數師資格。成員以自願兼任性質加入，已接受為期近兩周訓練，包括法證等概念，及增設「模擬法庭」訓練等，並已通過考核。他們需要支援前線警員追查隱藏的資金流向，及就犯罪手法等出庭提供專家證供等。

政府擬立法規管眾籌，至於成立專隊是否為配合有關執法，鄒否認因應某種洗黑錢方法而成立，強調不論形式的洗黑錢活動都會打擊。眾籌平台「星火同盟」成員涉洗黑錢，被問及如何防止誤墮法網，鄒祥有表示以往有案件借眾籌為由，款項用作私人用途，由於涉欺詐，處理犯罪得益則涉及洗黑錢。他指市民若無犯罪意圖，且未知用途下捐款一般不涉犯法。