12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬

七旬退休人士Sam表示，2020年經親友介紹認識中介，被游說將保險轉到聲稱新成立的海外銀行，並會補償其所賣保險的早提差額。他稱由於一直收到銀行派息及補償，故未有防範並一直「加碼」，投資額最後增至80多萬；不過數月前購買聲稱達12厘的產品後不再收到款項，始懷疑被騙。

另一事主Paul在2020年4月被中介游說以信用卡分60期套現13萬現金，將錢轉到海外銀行。中介聲稱會代歸還每月本金及利息，完成支付60期後，更會給予相同於借貸金額的13萬作報酬。Paul先後收取24期的派息款項，其間更增購5萬元、為期3個月的10厘高息定期存款計劃，但購買後中介再無音信，Paul失去5萬元外更欠下信用卡公司債務。

稱初期獲利 「加碼」後中介消失

民建聯立法會議員葛珮帆表示，是次佈局與以往騙案不同，牽涉中介代理及聲稱有牌照的海外銀行，提供「度身訂做」的保本高息「投資計劃」，引誘付款。她提醒市民審慎投資，「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，標榜「超高息、冇風險」的投資極有可能是騙局。她又指，騙徒遭揭發後，往往隔一段時間就會改公司名，再次設局運作，呼籲市民提高警覺，懷疑受騙立即向警方舉報。