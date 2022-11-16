港聞

港聞二

12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬

【明報專訊】民建聯近日接獲至少45名事主求助，懷疑墮入高息投資陷阱，騙款達1800萬元。他們均被同一間中介代理公司，誘騙投資保本及高回報息率的海外銀行投資產品，標榜利息達12厘。事主初時會收到利息，但加碼投資後突然停止派息，公司甚至音信全無，事方多番追討不果後懷疑受騙。案件現由油尖警區重案組跟進。

七旬退休人士Sam表示，2020年經親友介紹認識中介，被游說將保險轉到聲稱新成立的海外銀行，並會補償其所賣保險的早提差額。他稱由於一直收到銀行派息及補償，故未有防範並一直「加碼」，投資額最後增至80多萬；不過數月前購買聲稱達12厘的產品後不再收到款項，始懷疑被騙。

另一事主Paul在2020年4月被中介游說以信用卡分60期套現13萬現金，將錢轉到海外銀行。中介聲稱會代歸還每月本金及利息，完成支付60期後，更會給予相同於借貸金額的13萬作報酬。Paul先後收取24期的派息款項，其間更增購5萬元、為期3個月的10厘高息定期存款計劃，但購買後中介再無音信，Paul失去5萬元外更欠下信用卡公司債務。

稱初期獲利 「加碼」後中介消失

民建聯立法會議員葛珮帆表示，是次佈局與以往騙案不同，牽涉中介代理及聲稱有牌照的海外銀行，提供「度身訂做」的保本高息「投資計劃」，引誘付款。她提醒市民審慎投資，「冇咁大隻蛤乸隨街跳」，標榜「超高息、冇風險」的投資極有可能是騙局。她又指，騙徒遭揭發後，往往隔一段時間就會改公司名，再次設局運作，呼籲市民提高警覺，懷疑受騙立即向警方舉報。

上 / 下一篇新聞

血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見
張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
特首明率團赴APEC「說好香港故事」
特首明率團赴APEC「說好香港故事」
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌