張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見

官月底裁決准覆核否

張達明由資深大律師黃繼明代表，律師會則由資深大律師陳樂信代表。本案源於張達明於2020年3月將刊物《會長的信》內容透露予郭榮鏗，同年5月在facebook稱律師會一份新聞稿並非獲「全體理事通過」。律師會獨立小組裁定張達明泄密，律師會理事會於2021年3月將個案轉介紀律審裁團展開紀律聆訊。

黃繼明表示，律師會過往處理投訴，會交給調查委員會及「審查及紀律常務委員會」調查，繼而轉介紀律審裁團；不過張達明一案繞過既定程序，理事會直接將投訴轉介予紀律審裁團跟進，構成程序不公。黃引述律師會時任秘書長的誓章指出，根據該會內部規定，應該由非理事審視理事的投訴個案，以免利益衝突。黃形容，張達明事發時擔任理事，理事會轉介投訴的過程有表面偏頗，有關決定是出於惡意（bad faith）。

律師會：非最終決定 不涉偏見

陳樂信反駁指，律師會要求召開紀律聆訊非最終決定，張達明仍可說服紀律審裁團裁定投訴無效，或擱置紀律聆訊，毋須法庭介入。陳形容，理事會轉介投訴的做法不涉偏見和惡意，張仍獲公平待遇，本案無爭辯之處。

法官高浩文問到，假設張達明違反專業操守的指控屬實，法庭應否考慮和干預律師會的內部裁決。黃繼明表示，如果裁斷過程從一開始就不公平，意味結果亦不公平，「目的正確，不代表手段正確」，法庭應介入。法官押後至本月底頒下裁決，倘批出司法覆核許可，將於明年1月16日展開正審。

【案件編號：HCAL 529/22】