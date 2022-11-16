港聞

港聞二

張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見

【明報專訊】港大法律學院首席講師張達明擔任律師會理事時，被指向時任立法會議員郭榮鏗披露律師會會長的信件內容。律師會通過對張達明的不信任動議，並轉介律師紀律審裁團展開紀律聆訊。張達明早前入稟申請司法覆核，高院昨日開庭審理決定是否受理本案。申請方質疑，決定轉介投訴的律師會時任理事曾與張達明共事，並有恆常交往，轉介決定有明顯偏見，或涉利益衝突。

官月底裁決准覆核否

張達明由資深大律師黃繼明代表，律師會則由資深大律師陳樂信代表。本案源於張達明於2020年3月將刊物《會長的信》內容透露予郭榮鏗，同年5月在facebook稱律師會一份新聞稿並非獲「全體理事通過」。律師會獨立小組裁定張達明泄密，律師會理事會於2021年3月將個案轉介紀律審裁團展開紀律聆訊。

黃繼明表示，律師會過往處理投訴，會交給調查委員會及「審查及紀律常務委員會」調查，繼而轉介紀律審裁團；不過張達明一案繞過既定程序，理事會直接將投訴轉介予紀律審裁團跟進，構成程序不公。黃引述律師會時任秘書長的誓章指出，根據該會內部規定，應該由非理事審視理事的投訴個案，以免利益衝突。黃形容，張達明事發時擔任理事，理事會轉介投訴的過程有表面偏頗，有關決定是出於惡意（bad faith）。

律師會：非最終決定 不涉偏見

陳樂信反駁指，律師會要求召開紀律聆訊非最終決定，張達明仍可說服紀律審裁團裁定投訴無效，或擱置紀律聆訊，毋須法庭介入。陳形容，理事會轉介投訴的做法不涉偏見和惡意，張仍獲公平待遇，本案無爭辯之處。

法官高浩文問到，假設張達明違反專業操守的指控屬實，法庭應否考慮和干預律師會的內部裁決。黃繼明表示，如果裁斷過程從一開始就不公平，意味結果亦不公平，「目的正確，不代表手段正確」，法庭應介入。法官押後至本月底頒下裁決，倘批出司法覆核許可，將於明年1月16日展開正審。

【案件編號：HCAL 529/22】

相關字詞﹕高等法院 司法覆核 紀律聆訊 張達明 港大法律學院

上 / 下一篇新聞

血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬
12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
特首明率團赴APEC「說好香港故事」
特首明率團赴APEC「說好香港故事」
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌