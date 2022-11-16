港聞

港聞二

跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用

【明報專訊】將軍澳跨灣連接路大橋長約1公里，寬約36米，為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的海上高架橋，結合現有單車徑，整個將軍澳海灣沿着海岸線將構成一條5公里環迴單車線及行人路，區內居民可從調景嶺唐賢街、康城路、及環保大道與環澳路交界3個入口進入。運輸署指出，橋上設有風速儀並實施強風管制措施，若風速達時速25公里會發廣播警告，橋上亦有顯示屏發放資訊，提醒行人及踏單車者不要逗留；風速達40公里（即約3號風球風力）則封閉，汽車可繼續行駛，但需減速。

運輸署助理署長（運輸項目）何偉基昨表示，翻查數據，估計一年內平均約有5至6天風速達特定水平，需封閉行人路及單車徑。

大橋雙程雙線車道與單車徑相連，設2.5米高屏障分隔，近橋邊的行人路有高1.5米及向內傾斜的欄杆。土拓署稱單車徑闊4米，設24個單車停泊位；行人路闊3.5米，沿途有3個觀景台及長櫈，大橋裝有LED射燈，每晚7至9時亮起彩色燈光，燈光效果亦可按時演變。

護欄螺絲長度不同 署方稱通車前統一

距離通車尚有一個月，本報記者昨照現場所見，大橋單車徑及行人路的路面工程大致完成，單車地面未劃線，行人路已鋪磚。不過，多個用作固定橋上護欄的螺絲長短不一，或未扭緊螺絲帽甚至「扭歪」。土拓署稱會於通車前將螺絲長度統一，再完善工程。

立法會議員張欣宇昨日看過相關相片後向本報稱，理解該固定工程未完工，但如通車時仍未修正屬不可接受，當局不能「收貨」，因這非「手工差」，而是施工質素問題，如多個固定處有同樣問題，難料會否有安全風險。西貢區議員張美雄亦質疑署方因趕工忽略檢查質素，促通車前修正。

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