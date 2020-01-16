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將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車

【明報專訊】將軍澳-藍田隧道（將藍隧道）及將軍澳跨灣大橋下月11日通車，運輸署昨稱，預計三至四成現時行經將軍澳隧道的車輛轉用新路，早上繁忙時段往返日出康城和觀塘市中心的行車時間，較舊路最多縮減約20分鐘，通車翌日將有5條繁忙時段巴士線行新路，兩至三個月後另有4條巴士線改行新路。西貢區議員方國珊指出，現時康城經將軍澳隧道出觀塘早上常塞車，車程至少40分鐘，認同開通後可將三成區內車流分至將藍隧道；有立法會議員憂慮隧道出入口狹窄，成交通樽頸。

將藍隧道項目全長約3.8公里，採雙程雙線設計，其中約2.2公里為隧道，東駁跨灣連接路和寶順路，西接東區海底隧道、觀塘茶果嶺道和興建中的T2主幹路，隧道兩端均設交匯處。將軍澳跨灣連接路則長約1.8公里，當中1公里為海上高架橋，連接將藍隧道及康城附近的環澳路及環保大道。

倘估算成真 將隧車流不再超標

將藍隧道開通後，可為將軍澳居民出市區提供新路線。翻查資料，沿用多年的將隧設計車流量為東西行每小時各2600架次，今年8月署方統計，將隧最繁忙時段東行車輛達3418架次，西行有3045架，分別超出設計車流量31%及17%。如按署方昨日估算，將隧三至四成車流會分流至將藍隧道，即繁忙時段每小時車流量可降至約2000架次，低於設計車流量。

西行分叉通港島九東

汽車會籲入口設提示囑「諗定」

汽車業界及議員均憂塞車位置轉移至將藍隧道內及出入口。將藍隧道於兩端出入口均為雙線行駛，由康城出發的駕駛者，駛至隧道中段會見到分叉路，左面為0.7公里、通向東隧收費廣場的分支隧道，屬單線行駛，右面則往觀塘藍田一帶，維持雙線行駛，故隧道西行時會出現「雙線入三線出」情况。

香港汽車會會長李耀培憂慮，如有駕駛者於進隧道時未選定行車線，在隧道內甚至分叉路前才轉線，會造成擠塞，建議署方在隧道將軍澳入口提供更仔細指示牌，提醒「諗好出港島定出九龍」，入隧道時已選定。

方國珊稱，跨灣連接路入口之一的寶邑路，需承受來自調景嶺、西貢、將軍澳市中心車流，她曾於繁忙時段於十字路口觀察，發現每次轉燈僅足夠6至7架車行經，憂該處或成樽頸位，未上橋或未入隧道已於出入口大塞車。民建聯立法會議員顏汶羽則憂慮另一端出口，即藍田交匯處一帶及茶果嶺道會塞車，他指茶果嶺道路面狹窄，違泊嚴重，路面日久失修。運輸署昨稱已在茶果嶺道至偉業街一帶進行多項改善路面工程，包括增加迴旋處及擴闊一條行車線。

設5巴士新線 議員稱路線「矛盾」

至於巴士線，立法會交通事務委員會委員李世榮稱，新路線應以「將軍澳南北兩區居民使用最便捷隧道」作為大前提，即北部居民沿用將隧，南部用將藍隧道，但5條巴士新線中有部分把北部居民帶往將藍隧道，批評設計「矛盾」及欠效率。另外，將藍隧道雖駁東隧，運輸署未增新巴士路線直達港島；署方昨稱檢視數據後發現，將軍澳居民主要用港鐵過海，故現階段不考慮開新過海線。

隧道內掩門傾斜 土拓署稱「錯覺」

另外，本報昨日現場觀察發現，隧道內兩旁儲存消防設備的掩門傾斜，橋上亦有螺絲帽「扭歪」（見另稿）。土拓署人員向記者解釋指是「錯覺」，因隧道途經坡道有一定斜度，有不平情况屬正常。本身是工程師的立法會議員張欣宇表示，有工程界人士向他稱，認為政府訂定下月11日通車「進取」，估計因要趕及讓傳媒參觀，趕工「遮醜」，故出現手工差問題。張認為當局應在通車前改善。

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