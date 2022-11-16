【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議

《指引》又向法庭提出四方面建議，包括要制訂、檢討正式嘅政策同實務指引，每次開庭前測試所有輔助工具同服務設備，佩戴有較大透明範圍嘅口罩，定期培訓法官同司法人員，建立適當嘅申訴程序等。《指引》仲建議法官同司法人員聆訊前提醒每次只限一個人發言，安排多啲休庭等，而作為當事人同證人嘅聽障者或聾人，應該盡早通知律師或法庭，等佢哋準備定輔助工具同服務。

朱崇文：有迫切需要改善法律程序

平機會行政總監朱崇文話近年見到關於聾人及聽障者喺司法程序面對溝通困難、誤會等嘅報道，認為有迫切需要改善相關法律程序，保障番殘疾人嘅基本權利。佢強調《指引》冇法律效力，單純係守則，因為現時未有相關嘅法例條文，平機會冇辦法推出相關嘅實務守則演繹法例。

司法機構回應話會不時檢視對殘疾人參與法庭程序嘅各種支援安排，適時改善，過程中亦會參考平機會嘅相關指引同建議。