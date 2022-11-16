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2022年11月16日星期三
港聞二
血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見
12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
特首明率團赴APEC「說好香港故事」
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
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【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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