兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」

受審兩名被告為學生賴俊羲（19歲）及陳政騫（18歲）。控辯雙方承認的事實指出，涉事將軍澳保良局羅氏基金中學有兩個出入口，分別位於寶康路及陶樂路，案發時沒有授權學生及職員以外的人進校。

控方：閉路電視攝4人踩線

控方開案陳辭指出，警方發現賴、陳及同案另兩名被告於去年5月4日曾到學校附近「踩線」，其中閉路電視拍到賴留意到該處有鏡頭後，隨即以手掩臉，並通知其他被告。翌日凌晨3時許，4人攀越學校閘門，在內逗留15分鐘後爬出，警員上前追截，陳被制服時猛烈掙扎，4人最終被捕。賴在警誡下稱「我擒入學校想去游水」。

另兩被告涉光城者案

賴承認襲警罪的案情則指出，當日警員X欲制服賴，賴以左手打向X左臉，其間二人糾纏，賴推開X後逃走，事後X左邊下唇受傷流血。

同案兩名被告阮姓中六男生（現17歲）及倉務員蔡永傑（現21歲），另涉「光城者」串謀煽動他人實施顛覆國家政權案，二人在該案已認罪，其中阮被判入教導所，他在本案承認無牌管有無線電通訊器具罪，兩案刑期同期執行。至於蔡面對的兩案判刑，司法機構網頁顯示定於明年2月9日。

【案件編號：DCCC 801/21】