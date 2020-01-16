居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民

7個新屋苑共推售8926伙，分別為北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，售價約124萬至531萬元。另外有15伙為重售居屋單位、約530伙租置計劃屋邨回收單位，以及27伙房協重售單位。其中租置「樓王」單位、黃大仙下邨（一區）龍逸樓32樓06室昨亦售出，售價109.65萬元。

新屋苑最平124萬 啟欣苑最熱

新居屋「樓王」為位於北角電照街的驥華苑32樓7室，昨於不足半小時內售出，單位實用面積457平方呎，售530.95萬元；同座向單位亦受歡迎，連同「樓王」單位，昨日賣出34伙中，有24伙為7室。

房屋署表示，首日邀請約120名申請者到樂富房委會客務中心揀樓，共113人到場，缺席率約6%，共售出111個單位，綠、白表分佔46及65人。7個新屋苑除安秀苑，其餘6個均有成交，啟欣苑最受歡迎，售45伙；其次為驥華苑，售34伙；愉德苑及裕雅苑分別售16及8伙。反觀上期居屋揀樓首日只售93伙。

7個新屋苑 6個有成交

昨日揀樓的主要是受石籬中轉房屋清拆影響的家庭申請者，以及綠表、白表「家有長者」申請者。從事教育界的曾氏夫婦說，因在港島工作，故首選驥華苑海景單位。曾太說因應加息影響，供樓開支增加，承認有壓力，但因「抽到第一粒珠」，考慮良久後選購驥華苑高層7室單位。她說早前申請居屋多達6至7次均空手而回，若今次未能抽中，計劃明年移民，如今購入單位，將選擇留港。

無畏加息 買家：租樓供樓壓力相若

白表申請者黃氏夫婦今年首度抽居屋即「一擊即中」，昨日購入啟欣苑28樓海景單位。黃太說，因今期較多市區屋苑，且家住九龍，才選擇申請，並心儀啟欣苑，「抽中居屋當中咗六合彩！」她說雖面臨加息壓力，但夫婦倆現租住私樓單位，月租萬多元，料與供樓壓力相若，「寧願買個屬於自己的單位」。