環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極

殯儀業商會理事長郭凱邦指出，政府在引入環保棺初期曾推出措施，其後一直沒有再推廣，建議推出優惠措施，如使用環保棺食環署考慮免收火化費用等，吸引市民使用。

業界指政府引入後無推廣

倡免收環保棺火化費用

食環署向消委會提供的數據顯示，過去10年使用環保棺比率由2012年的1.10%增至去年的4.55%。消委會認為過去兩年環保棺的使用率雖有上升，但仍偏低。消委會上月聯絡23間持牌殯葬商調查，12間回覆，根據當中11間服務商提供的棺木價格資料，較多人選用的雜木「方箱」棺木，價格由3000至3.5萬元（套餐）；環保棺則由3000元至3萬元（套餐），顯示兩者價格相若。消委會認為結果反映環保棺在價格上未必有足夠的經濟誘因吸引消費者選用。

此外，消委會檢視40間有公司網頁的持牌殮葬商資料，發現13間即約三成於網頁有提及環保棺，大多簡單張貼環保棺的樣本相片或列有包括環保棺在內的殯儀套餐，鮮有提供環保棺的具體內容、價錢和優點，認為殮葬商推銷環保棺態度欠積極。

指價格相若 家屬寧「畀貴少少」

郭凱邦表示，環保棺與普通棺木價格及利潤相差不遠，現時環保棺外觀上已可做到像傳統棺木一樣。至於環保棺使用率低，他認為因價格與傳統棺木相差不大，因此家屬寧「畀貴少少」。

郭凱邦說政府引入環保棺初期，曾規定殮葬商須提供環保棺予市民選擇，惟其後就未有措施推廣環保棺，建議推出優惠措施。

（消委報告）