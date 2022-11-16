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25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想

【明報專訊】消委會測試25款魚油補充劑樣本，發現全部檢出不同種類的污染物，食安中心回覆稱，已抽取魚油補充劑內的魚油檢驗，結果發現當中兩個魚油樣本檢測結果不合格，消委會透露食安中心已要求廠商停售此批次的兩款產品。消委會昨形容情况不理想，惟市民若正常食用，對健康不會造成不良影響，市民毋須過於擔心。

消委會測試25款的魚油中，有24款檢出污染物氯丙二醇（3-MCPD），當中3款檢出量超出歐盟上限，另14款樣本檢出基因致癌物環氧丙醇，其中一款樣本「楓之寶高濃度強心奧米加3（120粒）」的環氧丙醇和3-MCPD的檢出量，同時超出歐盟上限，而該樣本抗氧化劑經丁化作用的羥基甲苯（BHT）的檢出量亦超出本港法例規定。

楓之寶代理交健康聲稱資料

全孕期未回覆消委會

此外，另有一款孕婦魚油丸樣本「全孕期奧米加3（60粒）」的基因致癌物苯并[a]芘檢出量超出歐盟規定上限逾5倍，4種PAHs總和亦達每公斤54.0微克，超出歐盟規定上限（見表）。「楓之寶」的代理商已向消委會提交相關資料，支持其產品的健康聲稱；而「全孕期」則未回覆消委會。

食安中心檢驗產品的BHT及苯並[a]芘，發現兩款魚油樣本檢測結果不合格，惟未回應須否停售產品，稱如發現違規會採取適當行動。消委會透露食安中心已要求廠商停售該批次的兩款產品。

消委籲市民毋須過慮

稱正常分量食用風險小

消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀表示，是次測試結果相當不理想，尤其魚油專門讓孕婦服用，若含致癌物質會經孕婦的血液影響胎兒，「無人希望BB未出世就經媽媽的血液攝取到這些物質」，建議消費者盡量選擇污染物較少的產品。不過，她表示市民毋須過於擔心，若按正常分量食用魚油補充劑，不會對健康構成很大風險。

DHA含量最多低標示八成

此外，魚油產品普遍以含「豐富」或「高濃度」奧米加3脂肪酸為賣點，消委會檢測魚油的奧米加3脂肪酸DHA及EPA含量，發現23款膠囊樣本每粒的DHA及EPA檢出量，可分別相差13倍與50倍。測試結果顯示，23款膠囊樣本每粒的DHA含量由30.9毫克至444.8毫克，相差超過13倍。檢出量較標示值低最多的一款樣本，以100克計算，其標籤標示含60.6克DHA，惟測試結果為只含10.3克DHA，較標示值低83%。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，有產品的壞脂肪比例高達37.7%，她表示產品雖沒健康風險，但質疑若進食壞脂肪比例較高、DHA及EPA含量較聲稱低的產品對健康幫助不大。譚鳳儀認為，廠商提供的資訊令市民攝取的DHA及EPA減少，對健康保障減低，「因為當以為食夠，就不會補充得夠多」。消委會促請廠商提供正確的產品標示。

明報記者

（消委報告）

相關字詞﹕魚油 黃鳳嫺 消委會

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