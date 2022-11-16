兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針

今年3月初只有16個月大的欣欣確診，當時高燒不退，家人為她沖冷水降溫後，她開始抽筋，其父李先生即送她到博愛醫院求診，因情况嚴重而轉介到屯門醫院急症室。當時欣欣已不省人事，身體抽搐不停，須即時插喉接駁呼吸機，送到兒童深切治療部（PICU），首周不能自主呼吸，以抗病毒藥瑞德西韋、免疫抑制藥物類固醇及托珠單抗等治療，以避免過度活躍的免疫系統攻擊正常身體細胞，遏止腦炎引發的抽筋。

李父憶述，當日看到幼女情况嚴重，即使藥物或有強勁的副作用，當下也果斷回應醫生「不理會（副作用）了 ，先救人」，最終漸漸康復。他8月中詢問醫生意見後，決定帶欣欣接種第一劑新冠疫苗。

屯院11重症入ICU 9人10歲以下

屯門醫院兒童及青少年科顧問醫生袁志立表示，新冠病毒可引發長期嘶哮症和腦炎，甚至死亡率達三成的壞死性腦炎，兒童感染更可能出現嚴重併發症，例如兒童多系統發炎症候群。他指入冬是流感高峰期，流感同樣能引發嘶哮症和腦炎，如加上新冠併發症，病情「更為可怕」。袁引述屯門醫院於第五波接收新冠病人數據，指11名要送往深切治療部的患者中，只有兩名超過10歲，故鼓勵家長盡早帶兒童接種新冠和流感疫苗，以免受「雙重打擊」引發重症。

（新冠疫情）