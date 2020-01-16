特首明率團赴APEC「說好香港故事」

逾20人涵不同行業 林建岳方舜文隨行

將參與商貿團的廠商會會長史立德預計，此行將與當地企業及官員會面，主要是了解當地經貿環境，回港後再與商會成員商討，或再組團赴當地。

李家超昨稱，此行有機會與另外20個經濟體的領袖或商界代表接觸，他亦希望透過這機會爭取相關國家支持香港加入「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），他稱RCEP所涉及經濟體的國內生產總值佔全球約三分之一，故對香港一定有提振作用。

商經局長丘應樺今天（16日）會先往曼谷，準備出席明天舉行的部長級會議，其後會與李家超出席相關活動。據政府公布的資料，李家超除出席APEC非正式會議外，也會與APEC商貿諮詢理事會成員對話，並與其他經濟體領導人舉行雙邊會談。

貿發局主席林建岳、總裁方舜文都在商貿團的名單上，貿發局表示，此行有20多名代表香港各主要商會及多個行業的代表，涵蓋行業包括金融、工商、貿易、創科、運輸物流等，將與當地商界會面，推廣香港作為東盟和RCEP下的角色。代表團會在本周六至下周一（19至21日）期間到訪大型企業及出席交流活動等。

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