港聞

港聞二

特首明率團赴APEC「說好香港故事」

【明報專訊】特首李家超將於明天（17日）上午啟程到泰國出席亞太區經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，他昨日在行會前見記者時，交代此行將率領逾20人的貿易代表團赴當地，與他一起「說好香港故事」和招商引資。

逾20人涵不同行業 林建岳方舜文隨行

將參與商貿團的廠商會會長史立德預計，此行將與當地企業及官員會面，主要是了解當地經貿環境，回港後再與商會成員商討，或再組團赴當地。

李家超昨稱，此行有機會與另外20個經濟體的領袖或商界代表接觸，他亦希望透過這機會爭取相關國家支持香港加入「區域全面經濟伙伴協定」（RCEP），他稱RCEP所涉及經濟體的國內生產總值佔全球約三分之一，故對香港一定有提振作用。

商經局長丘應樺今天（16日）會先往曼谷，準備出席明天舉行的部長級會議，其後會與李家超出席相關活動。據政府公布的資料，李家超除出席APEC非正式會議外，也會與APEC商貿諮詢理事會成員對話，並與其他經濟體領導人舉行雙邊會談。

貿發局主席林建岳、總裁方舜文都在商貿團的名單上，貿發局表示，此行有20多名代表香港各主要商會及多個行業的代表，涵蓋行業包括金融、工商、貿易、創科、運輸物流等，將與當地商界會面，推廣香港作為東盟和RCEP下的角色。代表團會在本周六至下周一（19至21日）期間到訪大型企業及出席交流活動等。

（新冠疫情）

相關字詞﹕貿發局 史立德 李家超

上 / 下一篇新聞

血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
將藍隧道分流 康城去觀塘料省20分鐘 運署估計分擔將隧三四成車流 議員憂新路出入口窄塞車
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
跨灣橋設行人單車路 風太大即禁用
張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見
張達明方：律師會理事轉介投訴 曾共事有偏見
12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬
12厘息作餌 投資陷阱騙45人1800萬
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
兩歲女重症跨過鬼門關 父決心安排打針
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
物流分判商涉非法回佣行賄 准保釋明答辯
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
25款魚油樣本含污染物 兩產品致癌物超標將停售 涉全孕期楓之寶 消委：情况不理想
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
環保棺用量低於5% 消委：價格優勢微 業界推銷消極
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
居屋揀樓首日沽111伙勝上期 北角樓王半小時售出 有買家稱棄移民
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
兩學生否認闖校爆竊 一警誡下稱「想擒入去游水」
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
尋死男驅車剷坡 失蹤一夜尋回
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
黑漢疑生意糾紛 街頭捱斬
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉加密幣洗黑錢 今年17宗 資金流更複雜 警成立「洗黑錢專家」助查
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
涉非禮菲傭案重審 八旬英籍醫改控3罪
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
綁架王德輝疑犯鍾維政 子透露兩年前泰國逝世
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
大灣區GBA專題：營銷員最缺人 月薪反跌
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】張翔捐一半年薪撐港大發展
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】平機會推聾健司法平等指引 向法庭提建議
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】港燈裝35電動車充電器 首私人屋苑項目建成
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】團結基金總裁鄭李錦芬退休 聖公會福協前總幹事李正儀接任
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】民研：李家超評分微跌 上任新低
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌
【Emily】阿尹獄中練肌肉 向阿臻騷胸肌