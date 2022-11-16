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港聞二

金冬雁：內地趨放寬 0+幾也不增風險

【明報專訊】社會關注何時實施入境「0+0」，特首李家超昨明言不再討論「零加幾多」，並重申本港不能為內地疫情增加風險。實政圓桌立法會議員田北辰認為，本港在一國兩制下須顧及內地防疫國策，指國家以「動態清零」為原則，「0+0」卻有如「與病毒共存」，故應理解港府決定。專門研究病毒致病原理的港大學者金冬雁卻質疑，中央取態是邁向放寬，加上內地防疫把關嚴謹，認為本港不論放寬至「0+幾多」亦不會為其增添風險。

港大醫學院生物化學系教授金冬雁向本報稱，內地上周五公布「防疫新二十條」，大幅放寬入境檢疫安排，等同中央取態是走向放寬，質疑本港為何不能多走一步至「0+0」，風險上與「0+3」分別不大。

工聯會黃國：內地防疫策略 港有示範作用

金冬雁認同本港須確保不會增添內地疫情風險，惟海外入境限制與內地通關不應混為一談，需要分開處理，又說「我哋做咗大半年零感染都唔畀你通關」，現時本港每天數千宗個案，重點是前往內地的人沒有病毒，認為只要他們按內地標準檢測並提前7天「逆隔離」，便足以保證不會為內地帶來風險，「冇可能上到去就忽然變陽性」。

工聯會理事長黃國亦認為，本港對內地防控策略有示範作用，內地會參考本港已實行的措施再調整，並以「防疫新二十條」為例，當中部分措施如打疫苗等，亦是汲取了本港經驗的舉措。他認為不應再糾纏字眼，而是着眼政策的實際效果。

（新冠疫情）

相關字詞﹕黃國 金冬雁 田北辰 李家超 新冠疫情

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