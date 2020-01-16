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稱理解各異 李家超：不再討論0+幾 梁栢賢指0+0給外國人復常信息 江玉歡：象徵意義大於實際

【明報專訊】本港實施入境「0+3」近兩個月，特首李家超昨見記者被問及討論「0+0」的進展時，回應稱社會對「0+0」的理解各異，故政府不會再討論「0+幾多」，重申本港採取風險管理策略，從中調校。醫管局前行政總裁梁栢賢質疑「0+0」並非純屬討論，而是對外的說法，形容外國人不會明白「0+3」背後其他放寬安排。立法會議員江玉歡亦認為「0+0」是象徵意義大於實際效果，冀政府交代「0+3」會實行至何時。

李：不增加內地疫情風險 本港有責

本港昨日新增5951宗新冠陽性個案，當中5431宗本地感染。李家超昨日於《經濟日報》專訪談及，將不斷改善「0+3」方案，亦建議放棄「0+0」的說法。他昨晨出席行會前見記者被問是否放棄「0+0」，他反問「『0+0』代表乜嘢」，並稱不會再討論本港實施的是「零幾多」。他稱政府有為重要經濟活動和國際盛事提供專門的方案，例如旅遊業「團進團出」安排，重申本港採取風險管理方式控疫，從中調校，又稱內地確診數字上升，本港有責任確保不會增加內地疫情風險。

入境持「黃碼」者周四起獲放寬，可進入博物館和樂園等，梁栢賢早前質疑有關放寬安排可理解為「限制性的0+0」。他昨日接受本報查詢時稱，「0+0」是對外的信息，「外國人睇新聞都係睇『0+幾』……既然要推動復常，咪話畀人聽『0+0』」，否則予人未完全復常之感。他續稱，持黃碼者可出入大部分地方，建議政府做好包裝，「等人知道『0+3』已經唔係『0+3』」，而是實施有限制的「0+0」安排，並清晰列出食肆等黃碼禁入場所。

梁：黃碼都去得，點解仲要嘟安心？

梁建議下一步取消進入商場等處所前掃描「安心出行」的要求，「既然黃碼都去得，即係唔高風險，點解仲要人嘟（安心出行）呢？」他亦建議可減少旅客核酸檢測次數，已打兩針者縮至抵港當日加多一天，即共檢測兩次，其間改為快測，而半年內康復者更可直接取消核酸檢測。

選委界議員江玉歡認為「0+3」與設限的「0+0」對旅客和本港經濟作用有限，然而實行「0+0」是重要象徵，意義大於實際效果，冀政府交代「0+3」會實行至何時。

一直質疑政府不放寬至「0+0」的實政圓桌議員田北辰稱，理解不推行「0+0」與國家防疫策略有關，故他可「收貨」，但大前提政府須在「0+3」下，容許米芝蓮三星餐廳、快餐店等設「黃碼區」，讓黃碼旅客堂食，並容許他們室內戴口罩做運動等，否則他會繼續爭取「0+0」。

旅議會倡先優化0+3 加強宣傳

旅議會主席徐王美倫認為，本港不實施「0+0」會減低對旅客吸引力，現時唯有先處理現行「0+3」優化方案如「團進團出」，並建議在宣傳下工夫，清晰讓旅客知道哪些場所可去，她亦期望取消或減少所有旅客的核酸檢測。廠商會會長史立德則認為「0+0」和「0+3」實際分別不大，相信政府將陸續改善現行措施，並以七欖觀眾場內飲食為例，冀爭取下月舉行的工展會亦可場內試食。

明報記者

（新冠疫情）

相關字詞﹕史立德 徐王美倫 田北辰 江玉歡 梁栢賢 李家超 新冠疫情

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