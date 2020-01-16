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血管瘤病人亡 廣華四拒仁濟轉院要求 按指引血壓低不宜轉院 廣華醫生同意「見死不救」觀感

【明報專訊】六旬漢2019年送往荃灣仁濟醫院，被診斷血管瘤撕裂，院方急需將他轉往同一聯網有相關設備的廣華醫院治療，一小時內被四度拒絕，事主同日轉至瑪麗醫院就醫，留醫9天後不治，死因庭昨展開研訊。廣華醫院副顧問醫生表示，事主血壓不穩，相信轉院途中會心臟停頓。死因裁判官何俊堯指出，仁濟醫院三番四次請求接收事主，有否感到對方「覺得你見死不救？」，醫生同意，但重申是相信事主趕不及轉院做手術。

仁濟無血管外科 轉送瑪麗動手術留醫9天不治

死者蔡志德（終年67歲）於2019年4月3日不治，醫管局被列為利害關係方。死者胞妹蔡慧冰供稱，兄長從事船務業，2014年因腳傷而變為無業。蔡憶述，兄長在2019年3月25日晚上不適，翌日凌晨由救護車送往仁濟醫院，其後轉至瑪麗醫院動手術，因失血過多，出現肝衰竭，一直昏迷至離世。

仁濟醫院外科醫生梁國達供稱，電腦掃描顯示事主有腹部大動脈撕裂，惟院方沒有血管外科，根據指引，可將這類病人轉介至同聯網的廣華醫院或瑪嘉烈醫院，當天當值的是廣華醫院。

事主血壓一度回升 廣華稱因強心藥仍拒接收

梁稱，指引稱病人上壓低於80不宜轉院，事主凌晨3時許的上壓為71，但仍然清醒，遂兩度聯絡廣華醫院要求轉院，但對方稱不宜轉院。約1小時後，事主上壓升至88，仁濟再要求轉院，廣華回覆稱是加大強心藥分量的迹象並拒絕。梁不同意該決定，直接與廣華醫院副顧問醫生黃善恒通電話，獲同樣答覆（見表）。

梁續稱，事主在凌晨4時許心臟停頓後回復心跳，認為「仲有得救」，同日早上安排事主轉到跨聯網的瑪麗醫院。事主胞妹感謝梁及團隊努力搶救，但問到「如果廣華醫院一路唔派醫生做手術，我哥係唔係等死？」梁表示自己非專家，但為病人做手術是最好的方法。

廣華醫院副顧問醫生黃善恒（圖）供稱，事主血壓偏低，曾加大強心藥分量，意味情况不穩，相信會繼續惡化，認為轉院極之高危，遂拒收事主。死因裁判官何俊堯指出，事實上事主上壓曾升至88，黃稱沒有印象，亦無紀錄，遭何官質疑是否不曾想過接收事主。黃解釋，運送病人及預備手術室需時，他預期事主在轉院途中心臟停頓，未能支撐到轉院做手術。

何官續問，仁濟醫院三番四次請求廣華醫院接收事主，要求與更高級的醫生溝通是否常見？黃稱不是。何官再問，黃有否感到「仁濟醫院覺得你見死不救？」黃同意，但只是當刻不宜轉院，不排除好轉後可以轉院。

事主胞妹追問，「我哋等緊醫生去救人，點知原來你係會放棄㗎？我好想知點解」。黃稱，只能說當時已盡力判斷。研訊今續。

【案件編號：CCDI 272/19】

明報記者

（死因研訊）

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相關字詞﹕瑪麗醫院 廣華醫院 仁濟醫院 血管瘤 死因研訊

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