大灣區GBA專題：市政府提「製造業立市」 琶洲建都市工業園 穗市中心設經開區 禁商業房產開發

明報記者 林迎

廣州擁有黃埔、南沙、增城三大國家級經開區，以及番禺、花都、白雲等地的5個省級經開區，新獲批的琶洲是第六個。其所在的海珠區是廣州「老四區」之一，人口數量排全市第四，更是「廣州南肺」海珠濕地所在地，原是更適宜居住、休閒的區域；產業方面，過去主要為會展業等現代服務業，港商熟悉的廣交會展館亦位於琶洲，附近的港澳客運碼頭亦已建成。

探索「研發+製造」「品牌+代工」

今年初廣州政府工作報告提出「製造業立市」，其後市工信局頒布《廣州珠江沿岸地區高質量發展帶工信產業導則》，要打造包括廣州人工智能與數字經濟試驗區琶洲核心區在內的12個濱江高端產業園。該文件提到，琶洲要積極探索「研發+製造」、「總部+分部」、「品牌+代工」3種都市工業發展模式，將實施都市工業「十百千億」工程，即在「十四五」期間新增10個都市工業園區，建成逾100萬平方米優質發展面積，到2025年都市工業規模突破1000億（人民幣，下同）。

西區AI數字經濟 南區高端製造業

本次廣東省政府批覆的琶洲經濟開發區面積共702公頃（見圖），大致包括琶洲島及南邊4.5平方公里範圍的琶洲南區，廣州地鐵4、8、18號線途經於此。自2015年率先規劃發展的琶洲西區，是琶洲經濟開發區的核心，以人工智能與數字經濟為主，有阿里巴巴、騰訊、國美、小米等22家企業進駐。2021年，琶洲新一代信息技術服務業營收540.3億，當中騰訊、字節跳動營收逾百億。此前，琶洲已獲頒國家新型工業化產業示範基地（大數據）、國家電子商務示範基地、廣東省人工智能產業園等。

而琶洲南區正建設海珠區最大的都市工業園項目——珠江科技創新園。該園總投資100億，規劃建築面積超過50萬平方米，今年2月動工，預計明年10月開園，重點發展機器人全產業鏈、智能裝備和新能源汽車等高端製造業。

禁商廈抑禁住宅 外界解讀分歧

此外，廣東省政府要求琶洲「合理、集約、高效利用土地資源，嚴禁商業房地產開發」，但未披露具體支持政策。按照過往同類文件，預計將包括企業稅收和收費優惠、資助，支持科技研發、引入人才等，具體優惠力度仍有待確認。至於「嚴禁商業房地產開發」則引起不少討論，有稱發展商早已視琶洲為「第二個珠江新城」，政府要「先潑冷水」防止炒風；廣州房協專家委員鄧浩志在博客稱，目前社會對「嚴禁商業房地產開發」有解讀爭議，有說是禁商業地產（寫字樓、商場）開發，故琶洲未來會缺少商業配套；有說禁住宅開發，如此則令琶洲內部現有住宅物業變得「奇貨可居」，推高當地目前為數不多的住宅樓價，且預計升幅不小，因琶洲周邊5公里內除了商業用地，還有大學、濕地公園，本來仍可開發的住宅用地屈指可數。