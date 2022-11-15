【Emily】計劃擴至36間店 首月有優惠 幫襯咖啡店借重用杯可慳5蚊

環團計劃啟動第二階段

包括sensory ZERO及18 Grams

綠色和平話，第一階段嘅借還次數同用戶數量均符合計劃預期；而喺第二階段，組織收集業界意見和用戶意見後，已更新應用程式，允許一個帳戶借用多個重用杯。至於業界參與計劃嘅重點考慮，sensory ZERO及18 Grams總經理Jacky Li就話，重用杯嘅大小好關鍵，因為每間店嘅產品規格不一。綠色和平就話，諮詢上環超過30間咖啡店後，現時採用最普遍嘅12盎司容量設計，會隨住計劃拓展推出更多size。

參與第二階段嘅咖啡店大部分喺港島，綠色和平話計劃仍處於起步階段，希望可擴展至各區更多咖啡店，亦期望政府能給予支持，積極制訂「管制即棄膠餐具計劃」第二階段嘅減廢目標同落實時間表，增撥資源長遠發展重用餐具借還系統及網絡。