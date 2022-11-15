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2022年11月15日星期二
港聞二
習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理
會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話
中美專家同稱助管控關係 惟難有突破
花絮：習自備座駕 防彈「紅旗」曾訪港
花絮：會場保安森嚴 媒體器材逐一查
習周四晤岸田 中日首腦3年首會
談台海局勢 朔爾茨：目標確保不升溫
大國文化禁租康文場地 至案件完結 倘涉其他責任或永禁 聘藝能協興隆者研須另覓審核
留門票等再開唱 鏡粉憂大國文化難租場
二價復必泰料月底抵港 崔俊明：高危者或聖誕前可打
盧文端：港不0+0因顧內地
勾結案 黎智英開審日申終止聆訊 控方傳污點證人作供 涵前蘋果日報僱員
支聯會拒交資料案 警標示六四集會涉危國安發言 劉曉波等言辭被指反映五大綱領 鄒：危國安定義過闊
涉破壞兆康站 5人控暴動兩認罪 案情指港鐵維修費逾874萬 首被告警誡下表悔意
金鐘暴動案6人求情 官強調找犯案原因
刪相案 被告稱「相重要定命重要」為解圍
准運毒案被告離港 主審官被裁錯判
列車撞護欄出軌 港鐵查鬆脫原因 不排除其他成因 專家關注維修老化問題
車長有否指示車尾撤離 港鐵：調查一併檢視
利邦國際獲保就業補貼後裁員 律政司入稟追352萬
疑檢查酒店電箱觸電 27歲電工危殆
發文稱炸解放軍營 男子煽惑罪囚4年半
警涉四襲女友 事主：被告自稱任職夜總會
涉虛報三跑監督紀錄 機管局工程師被控
登前警察宿舍天台 野豬墮斃
知漏不補 快圖美泄54萬會員資料 未按保安建議停用VPN 私隱公署批僥倖心理
「醫思健康」旗下品牌擅通客戶資料 涉108萬人
空運除鐵器藏百公斤冰毒 海關耗4小時切開破獲
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【Emily】特首與兩司長官邸維修費逾800萬 工程完成 李家超搬入禮賓府
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【明報專訊】（請看附圖）
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