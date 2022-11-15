空運除鐵器藏百公斤冰毒 海關耗4小時切開破獲

機場科空運貨物第一組署理高級督察何俊輝稱，海關上月24日透過風險評估及資料分析，揀選該機器檢驗，X光影像顯示機器與原廠結構有異，機器中間疑被掏空，並缺少線圈部件，懷疑機器結構被改造以收藏毒品，於是在消防處協助下爆破機器。

何形容機器堅固，由多層物料包圍，人員花近4小時按序切開金鐵表面、銅線、磁貼、金屬鋁片、鋼板，其後見有一個70乘70乘45厘米的暗格，打開發現內藏白色結晶體，其後證實為冰毒。何稱集團利用機器結構複雜程度收藏毒品，企圖增加執法難度。

海關首10月檢5.5億毒 升近七成

海關毒品調查科機場調查組指揮官林澤麟表示，販毒集團利用世界各地不同的物流公司將貨物運抵本港，並透過其他物流公司將貨物運往不同國家，試圖增加人員執法難度。他透露，集團曾透過加拿大物流公司以電郵方式委託本港物流公司提取貨物，惟因本地公司未能提供海關所需文件故未能提貨。其後，集團再利用一間墨西哥物流公司，訛稱貨物已在外國有新買家，欲以電郵方式委託本港另一物流公司將貨物運往他國，但被海關以同樣理由拒絕提取。

海關稱此案為今年偵破的第四宗由美洲以大型機器販毒案件。海關今年首10個月搗獲5.5噸毒品，比去年同期升近七成，以冰毒約3噸佔最多。海關強調會加強與海外執法機構及物流業合作，從源頭打擊毒品流入本港。