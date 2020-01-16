「醫思健康」旗下品牌擅通客戶資料 涉108萬人

個人資料私隱專員公署稱，其中一名投訴人2018年帶女兒到尖沙嘴的匯兒兒科醫務中心求診，留下女兒外婆的電話號碼聯絡。兩年後，本身是美容中心Dr Reborn會員的外婆收到中心短訊，但當中載有外孫女姓名，職員回覆查詢稱因該本身是匯兒的醫生加入了其美容中心，故客戶資料轉移過來。

另一投訴人2016年曾到尖沙嘴的紐約醫療接受脊醫服務，5年後致電仁和體檢跟進其家人的投訴，留下姓氏及電話。仁和職員回覆時以全名稱呼他，但他從未與該職員聯絡。職員解釋，投訴人曾光顧同集團的紐約醫療，故可從系統得知全名及光顧日期。

醫思收購匯兒及紐約醫療後，將兩者客戶個人資料存到系統互用，無獲客戶同意，私隱專員鍾麗玲認為情况非常不理想，公司需取得同意及通知客戶有關品牌已被另一機構收購，否則收集的個人資料應用於本身目的。

醫思：無將所有客戶資訊開放予所有品牌

醫思昨就報告回應稱，並無將旗下所有客戶資訊開放予所有品牌的前線員工，除非獲客人同意，否則絕不容許各品牌互相查閱、轉移及使用客戶病歷等。醫思稱，經內部調查，報告涉事個案不涉第三方泄漏。