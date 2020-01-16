「醫思健康」旗下品牌擅通客戶資料 涉108萬人

【明報專訊】個人資料私隱專員公署去年接獲兩宗針對醫療集團「醫思健康」旗下品牌的投訴，調查後揭該集團有28個品牌透過統一系統互用客戶個人資料，涉及約108萬人。公署稱，醫思在未徵得客戶同意下披露及轉移有關個人資料予其他品牌的職員，違反《私隱條例》，公署要求3個月內糾正，並防止再有同類行為。
個人資料私隱專員公署稱，其中一名投訴人2018年帶女兒到尖沙嘴的匯兒兒科醫務中心求診，留下女兒外婆的電話號碼聯絡。兩年後，本身是美容中心Dr Reborn會員的外婆收到中心短訊，但當中載有外孫女姓名，職員回覆查詢稱因該本身是匯兒的醫生加入了其美容中心，故客戶資料轉移過來。
另一投訴人2016年曾到尖沙嘴的紐約醫療接受脊醫服務，5年後致電仁和體檢跟進其家人的投訴，留下姓氏及電話。仁和職員回覆時以全名稱呼他，但他從未與該職員聯絡。職員解釋，投訴人曾光顧同集團的紐約醫療，故可從系統得知全名及光顧日期。
醫思收購匯兒及紐約醫療後，將兩者客戶個人資料存到系統互用，無獲客戶同意，私隱專員鍾麗玲認為情况非常不理想，公司需取得同意及通知客戶有關品牌已被另一機構收購，否則收集的個人資料應用於本身目的。
醫思：無將所有客戶資訊開放予所有品牌
醫思昨就報告回應稱，並無將旗下所有客戶資訊開放予所有品牌的前線員工，除非獲客人同意，否則絕不容許各品牌互相查閱、轉移及使用客戶病歷等。醫思稱，經內部調查，報告涉事個案不涉第三方泄漏。