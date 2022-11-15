港聞

港聞二

列車撞護欄出軌 港鐵查鬆脫原因 不排除其他成因 專家關注維修老化問題

【明報專訊】港鐵荃灣線油麻地站周日有列車脫軌，至少4扇車門鬆脫，經工程人員通宵復修，荃灣線昨晨恢復正常服務。運輸及物流局昨責成港鐵明天提交初步報告、兩個月內交完整調查報告。港鐵車務總監李家潤昨再就事故向市民致歉，並進一步解釋引致出軌的「金屬護欄組件」，組件背後為「抽風系統」，稱港鐵會循維修安排、使用情况、有否損耗、設計原概念等，深入了解組件為何鬆脫，同時仍會循列車及路軌狀况調查有否其他成因。專家則關注管道內組件是否老化，及平日維修保養安排。

循維修設計調查 明交初步報告

運輸及物流局長林世雄昨日見記者時表示，港鐵在明日提交的初步報告須涵蓋事發的初步成因、疏散安排等；而在進行完整調查兩個月期間，如有跟進措施可即時執行，不必等報告完成。林指機電工程署昨已向港鐵發書面指示，要求全面檢視軌道附近的設備及構築物，制訂嚴謹檢查及維修措施，確保鐵路系統可靠安全。

李家潤接受港台《千禧年代》訪問表示，周日晚列車「移正」後已運返車廠深入檢查，初步認為意外成因為「隧道軌旁一個金屬護欄組件移位，與列車碰撞，導致列車有偏離」。他稱港鐵市區線有30多處有同類裝置，當晚收車後已做相應檢查，確保裝置妥當；又指港鐵將邀請外間專家深入調查，他們與「列車偏離及金屬構件方面」有關。

李家潤：30多處同類裝置 已即晚檢查

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生回應本報查詢，稱港鐵初步提出的意外成因合理，不過若要有完整調查結果，不應過早排除其他可能。他推斷港鐵提到肇事的「金屬護欄組件」為抽風裝置外罩，「可理解為隧道內有一個窿，裏面裝了風扇，為防維修員不為意觸碰扇葉受傷，於是造一個網擋住」。

張年生認為「金屬護欄組件」鬆脫不外乎兩個可能，一是零件老化，二是工程人員清洗維修保養後，未正確將組件重新裝嵌，列車行駛時「造成的震動不小」，或因而甩脫。他指抽風組件會定期拆出清洗，維修或保養會有紀錄，「（工作人員）由車站進入路軌範圍亦有紀錄」，事後追查理應不難。曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇亦相信組件應屬抽氣扇外的保護罩，「包住或遮住抽氣扇等設備」。

上 / 下一篇新聞

習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理
習：中美關係不符國際期待 冀返正軌 稱台灣問題「第一條紅線」 拜登：激烈競爭須負責任管理
會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話
會談6共識 保持戰略溝通、經濟對話
中美專家同稱助管控關係 惟難有突破
中美專家同稱助管控關係 惟難有突破
花絮：習自備座駕 防彈「紅旗」曾訪港
花絮：習自備座駕 防彈「紅旗」曾訪港
花絮：會場保安森嚴 媒體器材逐一查
花絮：會場保安森嚴 媒體器材逐一查
習周四晤岸田 中日首腦3年首會
習周四晤岸田 中日首腦3年首會
談台海局勢 朔爾茨：目標確保不升溫
談台海局勢 朔爾茨：目標確保不升溫
大國文化禁租康文場地 至案件完結 倘涉其他責任或永禁 聘藝能協興隆者研須另覓審核
大國文化禁租康文場地 至案件完結 倘涉其他責任或永禁 聘藝能協興隆者研須另覓審核
留門票等再開唱 鏡粉憂大國文化難租場
留門票等再開唱 鏡粉憂大國文化難租場
二價復必泰料月底抵港 崔俊明：高危者或聖誕前可打
二價復必泰料月底抵港 崔俊明：高危者或聖誕前可打
盧文端：港不0+0因顧內地
盧文端：港不0+0因顧內地
勾結案 黎智英開審日申終止聆訊 控方傳污點證人作供 涵前蘋果日報僱員
勾結案 黎智英開審日申終止聆訊 控方傳污點證人作供 涵前蘋果日報僱員
支聯會拒交資料案 警標示六四集會涉危國安發言 劉曉波等言辭被指反映五大綱領 鄒：危國安定義過闊
支聯會拒交資料案 警標示六四集會涉危國安發言 劉曉波等言辭被指反映五大綱領 鄒：危國安定義過闊
涉破壞兆康站 5人控暴動兩認罪 案情指港鐵維修費逾874萬 首被告警誡下表悔意
涉破壞兆康站 5人控暴動兩認罪 案情指港鐵維修費逾874萬 首被告警誡下表悔意
金鐘暴動案6人求情 官強調找犯案原因
金鐘暴動案6人求情 官強調找犯案原因
刪相案 被告稱「相重要定命重要」為解圍
刪相案 被告稱「相重要定命重要」為解圍
准運毒案被告離港 主審官被裁錯判
准運毒案被告離港 主審官被裁錯判
車長有否指示車尾撤離 港鐵：調查一併檢視
車長有否指示車尾撤離 港鐵：調查一併檢視
利邦國際獲保就業補貼後裁員 律政司入稟追352萬
利邦國際獲保就業補貼後裁員 律政司入稟追352萬
疑檢查酒店電箱觸電 27歲電工危殆
疑檢查酒店電箱觸電 27歲電工危殆
發文稱炸解放軍營 男子煽惑罪囚4年半
發文稱炸解放軍營 男子煽惑罪囚4年半
警涉四襲女友 事主：被告自稱任職夜總會
警涉四襲女友 事主：被告自稱任職夜總會
涉虛報三跑監督紀錄 機管局工程師被控
涉虛報三跑監督紀錄 機管局工程師被控
登前警察宿舍天台 野豬墮斃
登前警察宿舍天台 野豬墮斃
知漏不補 快圖美泄54萬會員資料 未按保安建議停用VPN 私隱公署批僥倖心理
知漏不補 快圖美泄54萬會員資料 未按保安建議停用VPN 私隱公署批僥倖心理
「醫思健康」旗下品牌擅通客戶資料 涉108萬人
「醫思健康」旗下品牌擅通客戶資料 涉108萬人
空運除鐵器藏百公斤冰毒 海關耗4小時切開破獲
空運除鐵器藏百公斤冰毒 海關耗4小時切開破獲
大灣區GBA新聞：南沙企業稅優惠看齊前海橫琴 產業最廣
大灣區GBA新聞：南沙企業稅優惠看齊前海橫琴 產業最廣
大灣區GBA新聞：河套區出6條產業難題 獎金各2000萬徵答案
大灣區GBA新聞：河套區出6條產業難題 獎金各2000萬徵答案
灣區手記：企鵝不死 ／文：尚東美
灣區手記：企鵝不死 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】計劃擴至36間店 首月有優惠 幫襯咖啡店借重用杯可慳5蚊
【Emily】計劃擴至36間店 首月有優惠 幫襯咖啡店借重用杯可慳5蚊
【Emily】立會補選6人競逐 4人參選後開fb
【Emily】立會補選6人競逐 4人參選後開fb
【Emily】視網膜脫落做手術 鄧家彪「單眼」開會
【Emily】視網膜脫落做手術 鄧家彪「單眼」開會
【Emily】搶人才 特首叫孫東親自打電話
【Emily】搶人才 特首叫孫東親自打電話
【Emily】特首與兩司長官邸維修費逾800萬 工程完成 李家超搬入禮賓府
【Emily】特首與兩司長官邸維修費逾800萬 工程完成 李家超搬入禮賓府
【Emily】邵家臻偕民主黨林子健探監 染疫康復 戴耀廷無腦霧但體力差咗
【Emily】邵家臻偕民主黨林子健探監 染疫康復 戴耀廷無腦霧但體力差咗