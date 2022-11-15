列車撞護欄出軌 港鐵查鬆脫原因 不排除其他成因 專家關注維修老化問題

循維修設計調查 明交初步報告

運輸及物流局長林世雄昨日見記者時表示，港鐵在明日提交的初步報告須涵蓋事發的初步成因、疏散安排等；而在進行完整調查兩個月期間，如有跟進措施可即時執行，不必等報告完成。林指機電工程署昨已向港鐵發書面指示，要求全面檢視軌道附近的設備及構築物，制訂嚴謹檢查及維修措施，確保鐵路系統可靠安全。

李家潤接受港台《千禧年代》訪問表示，周日晚列車「移正」後已運返車廠深入檢查，初步認為意外成因為「隧道軌旁一個金屬護欄組件移位，與列車碰撞，導致列車有偏離」。他稱港鐵市區線有30多處有同類裝置，當晚收車後已做相應檢查，確保裝置妥當；又指港鐵將邀請外間專家深入調查，他們與「列車偏離及金屬構件方面」有關。

李家潤：30多處同類裝置 已即晚檢查

香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生回應本報查詢，稱港鐵初步提出的意外成因合理，不過若要有完整調查結果，不應過早排除其他可能。他推斷港鐵提到肇事的「金屬護欄組件」為抽風裝置外罩，「可理解為隧道內有一個窿，裏面裝了風扇，為防維修員不為意觸碰扇葉受傷，於是造一個網擋住」。

張年生認為「金屬護欄組件」鬆脫不外乎兩個可能，一是零件老化，二是工程人員清洗維修保養後，未正確將組件重新裝嵌，列車行駛時「造成的震動不小」，或因而甩脫。他指抽風組件會定期拆出清洗，維修或保養會有紀錄，「（工作人員）由車站進入路軌範圍亦有紀錄」，事後追查理應不難。曾任港鐵車站經理的立法會議員張欣宇亦相信組件應屬抽氣扇外的保護罩，「包住或遮住抽氣扇等設備」。