准運毒案被告離港 主審官被裁錯判

律政司上訴期間 被告離港

判辭稱，本案答辯人Milne John被捕後自稱受人指使來港，不知道行李箱藏毒。案件於2021年10月進行案件管理聆訊，控辯雙方將答辯人的手機WhatsApp對話列為同意事實，惟主審法官金貝理質疑對話不能呈堂，主動要求開啟「案中案」爭議。經過聆訊後，金貝理裁定海關人員不當處理手機，拒絕接納對話可呈堂，並下令終止聆訊。律政司不服上訴，要求延長答辯人不准離港的保釋條件，惟金貝理拒絕，僅要求他居於蘇格蘭的寓所，他最終離港。

終院：官不應侵陪審團職能

5名終院法官表示，控辯雙方沒有將WhatsApp對話視為真確證供，只想反映答辯人是否對毒品知情，惟金貝理誤以為對話適用於《證據條例》，不予呈堂。終院認為答辯人已在錄影會面確認有關對話，法官不應該侵犯（trespass）陪審團的職能，自行決定有關對話的真實性。

終院又表示，如果金貝理沒有錯誤作出「案中案」裁決，答辯人就沒有基礎終止聆訊，故終止聆訊的決定亦是錯誤。終院認為，如果被告本身有不依期受審的風險，法官卻容許被告擔保等候上訴，一旦律政司上訴得直，將無法繼續起訴被告，讓上訴變得毫無意義，於本案而言，答辯人原本有可能被定罪判囚，卻在等候上訴時離港，導致「公義受挫」。

【案件編號：FACC2/22】