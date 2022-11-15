刪相案 被告稱「相重要定命重要」為解圍

問「𠵱家你想點」想知對方行動

被告林卓廷及曾焌熙被控「作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為」，曾焌熙另被控非法集結；被告鍾凱研則被控不誠實意圖取用電腦及刑事損壞。

曾焌熙供稱，他當時為「OnX協會」直播記者，並於2019年7月6日直播「光復屯門公園」遊行。他稱，當晚在屯門警署外聽到有人大叫「就係呢個人有影人哋相」，事主X遭多名示威者包圍，曾焌熙遂上前直播，形容現場氣氛惡劣、情緒高漲。

曾焌熙曾問X「啲相重要啲定你條命重要啲」，他解釋是因為有示威者開遮，擔心X被襲，故試圖為X解圍，他亦張開手推開示威者的遮。另他問X「𠵱家你想點」，純粹想知道X的行動，同時令示威者不再向X計時倒數襲擊他，以免X被襲，更有示威者覺得被告隔開X，是「做架兩」。

控方盤問稱，無片段顯示被告的直播，且他當日衣著未顯示他是記者。

曾焌熙稱專頁在2020年刪去，但當日有新聞片段拍到他在直播。控方指被告當時配合在場人士逼X就範，但被告否認，稱絕無意圖妨礙司法公正、威逼X刪照片及影片。

【案件編號：DCCC 958/20】

（反修例風暴）