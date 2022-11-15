金鐘暴動案6人求情 官強調找犯案原因

6名認罪被告為劉姓學生、黎浩彬、江璧怡、洪聰滿、陳航生、劉文輝（案發時15至28歲），同被控在金鐘夏慤道政總外參與暴動。

官指犯法不應用「創傷」求情

辯方求情稱，劉姓學生自小被診斷出過度活躍症及專注力不足（ADHD），被捕後患創傷後壓力症（PTSD），出現失眠、幻聽，需要服藥及輔導。惟法官陳廣池反駁，指辯方不應使用「創傷後」一詞，重申被告犯了法，認為那非求情理由。辯方解釋，此為醫生診斷病症的學名，且只是想解釋被告犯案後的態度。

代表黎浩彬的大律師稱，他因外婆病危延至審訊才認罪，現已深刻反省，對其作為感後悔。陳官稱，暴動現場中只有少數人使用暴力，「八成人揚旗吶喊」，犯案者多為年輕人，重申要了解他們為何犯案，「就係要尋源」。

辯方續稱，江璧怡為一名護士，直至開審前仍協助抗疫工作，更自願到隔離設施，獲得政府的嘉許狀。其求情信稱自己不成熟犯案，遂以其專業協助香港市民。

代表陳航生的大律師求情稱，他在内地出生，2017年來港不知如何融入社會，2019年好奇參與社會運動。辯方續稱，洪聰滿以為沒有暴力行為便不違法，現已知道其行為造成社會分裂、破壞香港；劉文輝則表示後悔，並向受影響的市民致歉。

【案件編號：DCCC 238/21】

（反修例風暴）