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涉破壞兆康站 5人控暴動兩認罪 案情指港鐵維修費逾874萬 首被告警誡下表悔意

【明報專訊】2019年10月7日屯門港鐵兆康站有示威活動，5人被指參與暴動及管有鐵支、噴漆等物，事後被控暴動及暴動時使用蒙面物品等8罪，案件昨日於區域法院開審，其中兩人承認暴動罪，其餘控罪獲存檔法庭，另3人不認罪受審。

稱僅站內徘徊 目睹他人破壞

案情指約100人在港鐵站及輕鐵站使用硬物及以消防喉噴水破壞設施，事後點算維修費逾874萬元；其中首被告被截停後，在警誡下道歉及表明後悔。審訊明續。三男兩女被告依次為21歲地產經紀何嘉俊、19歲男生雷呈昊、33歲售貨員黃健進、16歲女生及22歲女生陳朗婷。5人同被控一項暴動罪，另各被控一項暴動時使用蒙面物品罪；何和16歲女生則各被控一項管有物品意圖損壞財產罪。

16歲女生袋內檢鐵鉗噴漆等

何嘉俊及16歲女生承認暴動罪，使用蒙面物品及管有物品意圖損壞財產罪則存檔法庭。兩人承認案情指閉路電視片段顯示案發當晚9時23分，有大量穿黑衣及手持長條形硬物的人在屯門港鐵兆康站聚集，破壞指示牌、閘機等設施，他們隨後前往輕鐵站破壞設施，又用消防喉向電子顯示屏噴水。經點算後，港鐵站及輕鐵站的維修費用逾874萬元。

何嘉俊在案發當晚約9時半在輕鐵路軌上被捕，當時手持一支74厘米長的黑色鐵支，他在警誡下表示：「對唔住，我對以上行為即係破壞西鐵站表示後悔，我知錯。」其後在警誡會面中，他解釋該鐵支是朋友交給他，他僅在站內徘徊，目睹他人破壞設施；16歲女生則在輕鐵站被捕，斜孭袋內搜獲白色手套、尖嘴鉗及噴漆。

【案件編號：DCCC 584/21】

（反修例風暴）

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