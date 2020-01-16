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支聯會拒交資料案 警標示六四集會涉危國安發言 劉曉波等言辭被指反映五大綱領 鄒：危國安定義過闊

【明報專訊】支聯會涉拒應警方國安處要求交出資料，前支聯會副主席鄒幸彤、前常委鄧岳君及徐漢光否認《港區國安法》實施細則的「沒有遵從通知規定提供資料罪」一案，昨日進入第七天審訊。庭上披露警方調查報告標出六四集會中涉危害國安的發言，包括大會司儀提及諾貝爾獎得主、民運人士劉曉波在2017年「病逝、離開心愛嘅妻子劉霞」。鄒幸彤質疑警方對危害國安的定義過闊及不合理；國安處警員不同意，重申國安法清楚訂明何謂危害國安。

沒有律師代表的鄒幸彤，引述警方調查報告附錄中的六四集會發言，當中涉提及劉曉波的言辭，被指涉違法或危害國安。鄒幸彤問為何警方標出此發言，署理高級警司洪毅回答，因發言與支聯會五大綱領中「追究屠城責任」及「結束一黨專政」有關。鄒再問為何此言論危害國安，洪毅解釋言論可反映支聯會堅持五大綱領。

指法庭不能牽涉政治

官禁稱天安門母親「受害者」

至於他人的發言為何與支聯會有關，洪毅認為他們受支聯會邀請在其活動中發言，部分言論亦是事前錄音或錄影，故與支聯會相關。

鄒幸彤續讀出警方標出天安門母親丁子霖的發言：「我們這些當年大屠殺的受害者和受害者親屬， 已經凝聚成一個有共同命運和共同訴求的六四受難者群體。」代表控方的律政司署理刑事檢控專員張卓勤反對使用「受害者（victim）」一詞，認為與控方立場「不一致」。

鄒幸彤反駁，若法庭必須「否定事實」，才是損害審訊公正。國安法指定法官、主任裁判官羅德泉則強調，「法庭必然不能牽涉任何政治」。鄒提議改為引述丁子霖使用「受害者」一詞，羅官拒絕，鄒終改稱「受六四影響」的群體。審訊下周六（26日）續。

【案件編號：WKCC 3633/21】

（港區國安法）

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