勾結案 黎智英開審日申終止聆訊 控方傳污點證人作供 涵前蘋果日報僱員

本案由3名國安法指定法官杜麗冰、李素蘭和李運騰審理。4名擬不認罪的被告為黎智英、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和蘋果日報互聯網有限公司。至於擬認罪的8人為律師助理陳梓華、「12港人」之一的李宇軒、壹傳媒前行政總裁張劍虹、前《蘋果日報》總編輯羅偉光、前社論主筆楊清奇、前副社長陳沛敏、前英文版執行總編輯馮偉光，以及前執行總編輯林文宗。

周達權將作供 控方申特別通道

黎智英昨午被押解到庭，戴上耳機聽取聆訊內容。律政司副刑事檢控專員周天行甫開庭表示，黎智英挑戰警方手令的司法覆核案早前審結，控方從黎智英的手機檢取近2500頁的對話信息，將於本月24日或之前完成信息翻譯。控方又稱，尚未與辯方就兩項勾結外國勢力罪的承認事實達成共識，或要傳召多20名證人作供。此外，前壹傳媒營運總裁周達權將於本案作供，控方申請為他安排特別通道出庭。

代表黎智英的資深大律師彭耀鴻在庭上投訴，控方尚未披露手機信息譯文等材料，「對辯方十分不公平」。彭耀鴻亦提出永久終止聆訊，理由包括本案由3名法官而非陪審團審理，要求於審訊首日處理終止聆訊申請。法官杜麗冰質疑，辯方一早知道審訊將由3名法官處理，為何以此為由提出終止聆訊。彭耀鴻回應稱，辯方團隊希望確保理據充足，就延遲申請終止聆訊向法官致歉。

早悉沒陪審團 官質疑終止聆訊理據

代表3間涉案公司的資深大律師郭棟明表示，現時不支持黎智英一方的終止聆訊申請。3名法官聽畢後，下令黎智英一方於本周五（18日）或之前存檔終止聆訊的書面陳辭，律政司則於本月28日或之前呈交書面回覆。

彭耀鴻提及，控罪關鍵在於煽動性文章和字句，但控方未指明哪一句子和字眼構成煽動，假設是民事誹謗訴訟，都要交代具體的誹謗字眼。惟杜官認為，控方尚未讀出開案陳辭，法庭現階段不宜處理此事。

【案件編號：HCCC51/21】

明報記者

（港區國安法）