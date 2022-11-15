二價復必泰料月底抵港 崔俊明：高危者或聖誕前可打

本報昨獲悉復必泰二價疫苗最快本月底抵港，香港醫院藥劑師學會昨亦透過新聞稿公布，向復星醫藥查詢後得悉有關消息。會長崔俊明向本報稱，相信二價疫苗將分批抵港，暫未知首批涉及多少劑次，估計須優先安排高風險群組接種，包括50歲或以上者、長期病患等，料聖誕前可開始。

聯合科學委員會上月中通過暫擬共識建議，認為復必泰二價疫苗可供滿12歲合資格者使用，按現時接種時間表作第四針注射。根據接種時間表，50歲或以上長者第三和第四針應相隔90天，18至49歲成年人可選擇於180天後打第四針，而12至17歲則只准免疫力弱者於90天後接種第四針。

崔俊明認為，由於復必泰二價疫苗是加強劑，建議當局「逢親加強劑都打二價」，容許年滿12歲的市民第三針亦改打該針。至於現時夠期打第三針卻未接種者，他認為值得等待新針抵港，毋須急於打第三劑初代疫苗，又說XBB、BA.2.75.2等變異病毒株新亞系均為Omicron衍生分支，相信二價疫苗能提供交叉保護。

孔繁毅：正待兒童數據 足夠便可下調年齡

身兼疫苗可預防疾病科學委員會成員的孔繁毅認為，可研究二價疫苗作為第三針，但若市民現已夠期打第三針，亦應先接種初代疫苗，盡早得到充足保護。他說正等候疫苗廠提供18歲以下兒童和青少年的接種數據，現階段應先安排成年人接種，日後若數據足夠，便可考慮調低接種年齡。

染疫入院院友增 醫局加強外展

最新疫情方面，本港昨新增6014宗新冠陽性個案，5458宗為本地感染。醫管局稱，關注過去一周共有241名染疫安老院友入院，較前兩周的85名和137名顯著上升，局方會與相關部門和安老院舍保持溝通，加強外展隊醫療支援。

（新冠疫情）