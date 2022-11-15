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大國文化禁租康文場地 至案件完結 倘涉其他責任或永禁 聘藝能協興隆者研須另覓審核

【明報專訊】文體旅局長楊潤雄昨稱，由於MIRROR演唱會紅館租用人大國文化製作有限公司違反紅館租用條款，在執法部門完成調查及相關司法程序完成前，康文署會暫停大國文化租用署方場地舉辦演唱會，調查完成後亦不排除永久停止其租場辦演唱會；又考慮要求其他租用人若聘用藝能和協興隆進行複雜舞台裝置，自費委任獨立第三方核證人員檢查，亦不排除有關做法涵蓋至其他涉事公司。

同屬演唱會主辦構MakerVille的男團ERROR下月在九展開演唱會，本報昨向MakerVille及大國文化母公司電盈查詢政府決定會否影響日後表演安排，截稿前未獲回覆。

楊潤雄昨出席立法會民政及文化體育事務委員會，會上議員陳凱欣質疑，違反租用條款罰則不應只是暫停租場，問當局會否設立某個年期懲罰，杜絕相關公司改名後租用。楊稱調查仍在進行，若完成後發現大國文化涉及其他責任，不排除永久停止其租場辦演唱會。

議員質疑康署責任 楊潤雄：職員非專家

多名議員質疑康文署於虛報文件的審核和責任，其中陸瀚民形容報告上署方的責任「一片空白」。楊未有正面回應，重申署方落實「兩層機制」，包括在租用條款要求租用人確保設計安全和符合標準，以及聘請專業人士核證，而非要求署方員工核證，署方收齊文件就會判斷是否批出許可。他說，署方職員不是工程人士，不具專業工程知識。惟康文署上周回覆本報查詢稱，曾委聘外判結構工程師到場視察。

遭質疑只「研究」引入審查 稱須商範圍及豁免

實政圓桌議員田北辰質疑認可人士為何不曾簽署涉虛報文件，又說當局未就舞台工程制定指引，導致涉事認可人士毋須負刑責。楊稱認可人士作為專業人士，署方要求他證明工程合乎專業和安全水平，「他應該進行專業範疇內的事」，「無理由要我們教他如何做」；又說一旦簽署認證文件就有責任，惟待調查完成才能判斷。田質疑為何署方仍要「研究」引入第三方獨立審核人員，楊稱因涉製作時間和成本限制，無可能要求不同規模的演出做獨立審核，須與相關專業機構商討審核範圍和豁免等細節。

喇叭虛報署方被疑疏忽 「蓄意隱瞞能找到隙罅」

警方早前披露藝能職員涉虛報裝置重量，其中喇叭實重超過申報6倍。議員管浩鳴相信紅館喇叭大小在各個演出不會差太遠，質疑是否過往一直虛報，或康文署在是次事故疏忽未有發現。楊說喇叭種類很多難用肉眼偵測重量，又說確保裝置安全的責任在租用人，若有人蓄意隱瞞或破壞規定，相信他們能在任何制度找到隙罅，「未必有制度可以捉到所有可能觸犯或蓄意觸犯者的責任」。

委員會主席鄭泳舜問及勞工處會向受傷的李啟言提供什麼支援，勞工處助理處長（職業安全）陳家禮稱不會等刑事過程完成，賠償科正處理賠償問題。

政府跨部門工作小組委員司徒家成昨在港台《千禧年代》稱，鋼索懸吊巨屏鋼索斷裂主因是護繩系統「壓得太緊」，鋼索受力而變形甚至斷裂。至於組裝護繩器由誰負責，康文署回覆稱因涉警方刑事調查不便評論。對於負荷表錯報500公斤力的屏幕重量為500磅力，司徒稱認可工程師不能單憑肉眼觀察估計巨屏重量，只能依賴主辦方資料評估。被問及專業工程師有否為屏幕做負重測試，他亦稱詳情涉及警方調查不便評論。

相關字詞﹕MIRROR演唱會嚴重事故

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